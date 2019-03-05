【咖啡當水喝】30歲女骨齡如60咳斷肋骨　咖啡因每天應攝取多少？

都市人離不開以咖啡提神「吊命」，日漸依賴咖啡成性，特別是齋啡（黑咖啡），小心鈣質流失，骨質易脆似老人。 營養師建議每天咖啡因攝取上限，心算一下「咖啡控」隨時天天已超標。

本年2月底，據武漢日報，內地有位30歲女白領是「咖啡控」，特別愛喝黑咖啡，一天最多喝上10多杯當水喝。流感高發期時，她每天猛烈咳嗽喘不過氣，有天突然感到胸部疼痛，晚上睡覺也無法翻身，到武漢市中心醫院檢查，赫然發現咳斷了三根肋骨，第3、4、5肋骨骨折。醫生詳問病史和生活習慣，在排除其他因素後，考慮是咳嗽引起的肋骨骨折，並另安排她做骨密度檢測，結果顯示她的骨齡相當於一名60歲老人，30歲已骨質疏鬆與她愛喝咖啡有很大關係。

據武漢日報，內地有位30歲女白領嗜黑咖啡如命，一天最多喝上10多杯當水喝，因咳嗽致胸部疼痛，檢查時發現咳斷了三根肋骨。（GettyImages）

記者本身也很愛喝黑咖啡，每天最多喝上5杯美式咖啡（約200至240毫升／杯），常有朋友說起女士不可過量飲用黑咖啡，避免鈣質流失致骨質疏鬆，如今有實例可援，該作少少收斂了。我問起營養師朋友王敏寧（Mandy），同時想求證一下咖啡真會導致鈣質流失？Mandy先回應咖啡當中的咖啡因，如果攝取過量會引致鈣流失，每天建議300毫克咖啡因為攝取上限，通常每天2至3杯regular普通咖啡（240毫升）也可接受。

營養師建議每天以300毫克咖啡因為攝取上限，通常每天2至3杯regular咖啡（240毫升／2-3份espresso）也可接受。（VCG）

但容量未足以量度咖啡因量，因為杯中可能是水或奶多。因此，Mandy補充更準確的regular意思是你手中那杯咖啡，內裡只有1份（1 shot）的濃縮咖啡（espresso）份量。換個說法，每天分2杯喝，每杯內含1份espresso（另加水或奶），或者1杯內有2份espresso（另加水或奶）也是可接受範圍。

每天2至3份espresso已大概到每天咖啡因的攝取上限。（GettyImages）

如此說來，記者好奇以連鎖咖啡店做例子，可以享用多少杯而不超出建議限制呢？另外，Mandy也提供日常生活中，我們常接觸到的飲品（咖啡、奶茶及茶）的咖啡因含量估算，不同的餐廳，製作飲品的方法均有分別，數據以平均值計算。



按以下參考各式咖啡的espresso分量，如何智慧地飲預防鈣流失：

補充資料：

1份（1 shot）的濃縮咖啡（espresso）分量約有30-44毫升水+7克研磨咖啡。咖啡因屬於嘌呤類生物鹼化合物，攝取咖啡因會刺激人體中樞神經系統、心血管、呼吸系統、胃腸及肌肉等，也使細胞代謝速度增加及利尿等。一般人而言，作用時間可達3至4小時。

人體骨質密度30歲後開始下滑，要補鈣及避免干擾鈣質吸收有何方法：【咖啡因過量】每天4杯黑咖啡 30歲台女患嚴重骨質疏鬆​

參考資料：

《飲食陷阱2-30個要靚要Fit 必備的食物營養知識》．王敏寧．皇冠出版社／espressoguy.com／食力