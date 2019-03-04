【散水餅推介】精選城中5間餅店！名廚金黃牛角包、米芝蓮泡芙

二月剛剛過去，相信不少打工仔終於領了花紅，準備另謀高就。離別在即，正在煩惱應該買什麼散水餅予同事？記者就推介以下幾間餅店，出品樸實好吃，價錢有平有貴，豐儉由人。藉著最後幾天，好好感謝並肩作戰的同事們吧！ 資料圖片：官方圖片

1。前四季餅廚出品 金黃蜂巢牛角包

店主 Grégoire Michaud 曾是四季酒店的餅廚總管，上年在灣仔開設 Cafe，吸引大批食客幫襯。店舖賣的麵包、甜品全部下足料，定價相宜，但品質甚至比五星酒店更優勝。店舖最出名要數牛角包，牛油含量達38%，香到不得了。小一點的也有水果丹麥酥、酸種酥皮蛋撻、英式鬆餅等，可以自由配搭。

按圖看餅店麵包、甜品款式及價錢：

店舖的牛角包最受歡迎，日賣300個。

+ 4 + 3 + 2

2。90後港女赴台學藝 四色香口芋頭酥

90後老闆娘 Mabel，曾特地到台灣廠房學藝，店內芋頭酥全都採用台灣水芋製成，貪其口感綿滑，並根據香港人口味減去一點油份，整體味道香甜而不油膩。另有芋泥蛋糕、蛋卷，也適合切件派給同事。

按圖看芋頭酥款式及價錢：

店舖由網店起家，因為芋頭酥愈賣愈好，所以最近終於進駐工廈。

3。米芝蓮加持 雲呢拿吉士泡芙

店舖主打意式雪糕 Gelato 及法式泡芙，於2017年起便獲得米芝蓮推介，出品質素備受肯定。店舖的泡芙香脆可口，餡料輕盈又夠滑，完勝坊間泡芙連鎖店。口味可選雲呢拿吉士、脆脆焦糖、杏仁榛子、焦糖燉蛋等，怕甜的建議選雲呢拿吉士。

按圖看泡芙款式及價錢：

店舖的雪糕泡芙做得出色，而平常的餡料泡芙也是熱賣Item。（攝影：曾兆璋）

4。韓星朴信惠愛店 士多啤梨奶油卷

剛剛從韓國開來的過江龍 Le Bread lab，專賣各款水果奶油卷，以弧形蛋糕包裹忌廉，再放上水果點綴，外形小巧精緻，食用亦方便。加上店舖以粉紅色調布置，令不少女士心動，就連韓星朴信惠也是Fans！雖然店舖名氣大，但定價也沒有特別貴，跟連鎖店差不多。

按圖看水果奶油卷款式及價錢：

店舖以弧形蛋糕造成「卷」，外形小巧精緻。

5。小確幸布甸燒 自訂祝福字句

布甸燒源自北海道，由芝士蛋糕和布甸兩者結合而成，一次可以食齊兩種滋味。布甸燒的製作工序繁複，需要分次製作布甸、芝士蛋糕、焦糖糖漿，並烙上象徵幸福快樂的貓頭鷹圖案，賣相簡單樸實。布甸燒供應芝士、抹茶、朱古力口味，不時還供應限定口味，購買滿指定金額還可自訂烙上的圖案字句。

按圖看布甸燒款式及價錢：

布甸燒可印上不同字句，藉此跟同事道謝。

Bakehouse

地址：灣仔大王東街14號地下

營業時間：星期二至五8am-5pm，星期六、日9am-5pm（逢星期一休息）

備註：不設預訂

大頭芋

地址：荔枝角永康街29號兆威大廈6樓12室

電話：5479 5191

營業時間：星期一至日12nn-8pm

備註：需提前預訂。

Owl's Choux.Gelato.Coffee

地址：尖沙咀麼地道32號地下H 舖

電話： 9622 9342

營業時間：3:30pm-10:30pm，逢星期一休息

備註：需提前預訂。

LE BREAD LAB

地址：尖沙咀美麗華商場一期3樓303號舖

電話：從缺

營業時間：星期一至日 11am-8:30pm

小確幸

地址：元朗馬田路50號朗景臺地下12號舖

電話：5269 2886

營業時間：12nn-9pm，逢星期一休息

備註：需提前預訂。