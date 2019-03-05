【火鍋放題】$100任食穀飼牛及逾25款配料！一人鍋店放題試食報告

港人一連四季都處於打邊爐狀態，近期又有火鍋店推出優惠，$100宵夜放題，任食澳洲穀飼牛、豬肩肉、雞腿肉及逾25款火鍋配料，一於收工宵夜去打邊爐！ 攝影：唐家儀

收工想去打邊爐，但得自己一個約唔切朋友，一人鍋是你的好夥伴。這一人鍋餐廳推出宵夜放題，因應任食牛肉款式，定了3個放題價錢，最平$100可任食澳洲穀飼牛，$128可任食特選澳洲穀飼牛。若想食豪啲，$208可任食黑毛和牛！

除了牛肉任食，還有豬肩肉、雞腿肉及逾25款火鍋配料，記者現場試食，帶來試食報告！

按圖睇日牛宵夜放題有咩食！

一個價錢可以任食牛、豬和雞肉。牛肉方面有3款，最平$100可以任食澳洲穀飼牛。

按圖睇有咩火鍋配料任食！

逾25款火鍋配料任食，有基本的丸類、菜類，也有日本火鍋放題會出現的蒟蒻，還有蕎麥麵，數量和款式都夠食。

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試食報告：

肉類：

份量：每次上枱，一碟會有8-10塊，合理分量。

牛肉：好明顯一分錢一分貨，最平價錢可任食的澳洲穀飼牛，相對其他兩款較韌，牛味無咁突出。黑毛和牛，肉質無咁韌得來，又真的會吃到牛味，沒有因為是放題而質素參差。

豬肉：不會韌，任食肉來說都不錯。

雞肉：就算滾得耐都不會好嚡口，任食肉來說不錯。

一個價錢，任食牛、雞和豬。

火鍋及其他任食配料：

配料：逾25款，有基本的丸類、菜類，也有日本火鍋放題會出現的蒟蒻，還有蕎麥麵，數量和款式都夠食。

湯底：6款，包括昆布清湯、胡椒和牛清湯、辛口赤味噌湯、骨膠原雞湯、鹽麴番茄雜菜湯和壽喜燒，任食一人鍋來說，坊間都是4-6款可選湯底，這裡有6款湯底可選，算不錯。

甜品及飲品：可任食乳酪雪糕和任飲汽水，坊間都有不少任食火鍋有此服務，正常而沒有太大驚喜。

逾25款火鍋配料任食。

環境：今次去旺角朗豪坊試食，舖位於頂樓有天幕景，整體環境乾淨舒服。

抵食度：4/5，啱晒突然想打邊爐，平平哋過任食火鍋癮的人可試。

旺角分店都幾開揚舒服。

店位於頂樓，有天幕景。

日牛限定宵夜放題優惠。

宵夜放題詳情：

日期：3月5日開始

收費：$100任食澳洲穀飼牛；$128任食特選澳洲穀飼牛；$209任食黑毛和牛

時段：只限星期一至四，晚上9點後開始，食2小時，10:30pm last order

備註：設加一服務費

*日牛、牛八全線分店優惠

日牛（旺角店）

地址：旺角朗豪坊十三樓06號舖

電話：5499 8698

牛八（尖沙咀店）

地址：尖沙咀 K11 二樓209號舖

電話：3468 2259