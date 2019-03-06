【蛋包飯食譜】嫩滑蛋奄列配茄汁飯　3個小貼士成功挑戰日式美食!

飲食
撰文：
最後更新日期：

蛋包飯，日文：オムライス（Omurice），是奄列和飯的混合體。日式蛋包飯，有兩種吃法，一是把蛋完全包裹着茄汁飯，成飯奄列。另一種是把蛋煎成脹鼓鼓的欖形奄列，放在欖形茄汁飯上，吃時從中間切開，讓蛋把飯覆蓋，看到內裡的雞蛋仍水漾般嫩滑。這款一看心動，以為很困難？其實只要記着3個竅門，一定成功！

蛋包飯，主角是雞蛋，脹卜卜盪盪吓，垂在茄汁飯上，煞是誘人。要做到這個效果，有３點要注意。

按圖看清如何做好「蛋奄列」和「欖形飯」：

把茄汁飯上的雞蛋「奄列」切開，讓蛋輕輕瀉下來把飯完全覆蓋。

+6
+5
+4

健康小貼士：

雞蛋，含豐富蛋白質、維他命A、D、B等營養，但也富含膽固醇，讓人誤以為當中的蛋黃是高膽固醇的罪魁禍首。不過，早前世衞已撤銷了每日攝取膽固醇的限制，否定了吃雞蛋與增壞膽固醇的直接關係，因為體內膽固醇大部分由肝臟產生，來自膳食的膽固醇只佔2-3成，不足以構成影響。相反，雞蛋有助降低患上心血管疾病的風險，可改善老人的認知障礙，加強記憶力、視力和語言能力等。

蛋包飯食譜

掌握了如何炒好蛋奄列和做好欖形飯後，基本的日式蛋包飯便大功告成，可以開餐了！至於茄汁飯，可隨喜配上任何材料來炒，我這次用上comfort food午餐肉粒和番茄，有些人卻喜歡用香腸、雞柳、煙肉或帶子……等悉隨尊便。甚至什麼也不放，只放茄汁，拌以滑蛋同吃，一樣滿足！

相關食譜：

【番茄炒蛋食譜】番茄點煮抗氧能力更高？　快速煮腍有妙法

番茄炒蛋食譜

【蒸水蛋簡易食譜】蛋水比例時間大比試　完美蒸蛋黃金組合是……
【荷包蛋】實試兩面煎香零失敗秘訣　你知道為何叫「荷包蛋」嗎？
【教煮實驗室-捧蛋 1】烚蛋最高境界　焗10分鐘最健康

【蝦仁炒蛋食譜】爽彈嫩滑韭黃添香　吃不厭簡易家常菜

蝦仁炒蛋食譜

食譜 蛋包飯（炒）
材料

雞蛋3隻、番茄1個、午餐肉半小罐（約100克）、白飯1碗、茄汁2湯匙、鹽少許
做法 1. 番茄洗淨切粒，午餐肉切粒，備用。
2. 白飯加入茄汁拌勻，備用。
3. 燒熱鑊落油，下午餐肉煎香，再下番茄拌炒。
4. 加入茄汁飯炒勻盛起，放上保鮮紙包裹，捲成欖形，退出把飯放碟上。
5. 雞蛋加少許鹽拂勻。燒熱鑊落油，下蛋液，以筷子快速攪拌至邊位微焦成形，以鑊剷慢慢挑起捲成欖形。
6. 把蛋放在飯上，吃時輕輕沿中間切開，讓蛋瀉下蓋着飯，可拌以茄汁同吃。

 

【蛋糕食譜】士多啤梨卷蛋輕盈鬆軟　簡易分蛋法零失敗！
【糖水食譜】桑寄生蓮子蛋茶　枝葉如柴益肝腎滋潤安神
【肉餅蒸水蛋食譜】清簡家常菜　軟腍滑溜蒸煮分先後
【茶葉蛋食譜】茶葉蛋色香味濃有秘訣　滷過久影響蛋白質吸收？
【法式焦糖布甸食譜】Crème brûlée金黃香脆　用全蛋或蛋黃？
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。