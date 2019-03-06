【蛋包飯食譜】嫩滑蛋奄列配茄汁飯　3個小貼士成功挑戰日式美食!

蛋包飯，日文：オムライス（Omurice），是奄列和飯的混合體。日式蛋包飯，有兩種吃法，一是把蛋完全包裹着茄汁飯，成飯奄列。另一種是把蛋煎成脹鼓鼓的欖形奄列，放在欖形茄汁飯上，吃時從中間切開，讓蛋把飯覆蓋，看到內裡的雞蛋仍水漾般嫩滑。這款一看心動，以為很困難？其實只要記着3個竅門，一定成功！

蛋包飯，主角是雞蛋，脹卜卜盪盪吓，垂在茄汁飯上，煞是誘人。要做到這個效果，有３點要注意。

按圖看清如何做好「蛋奄列」和「欖形飯」：

把茄汁飯上的雞蛋「奄列」切開，讓蛋輕輕瀉下來把飯完全覆蓋。

+ 6 + 5 + 4

健康小貼士：

雞蛋，含豐富蛋白質、維他命A、D、B等營養，但也富含膽固醇，讓人誤以為當中的蛋黃是高膽固醇的罪魁禍首。不過，早前世衞已撤銷了每日攝取膽固醇的限制，否定了吃雞蛋與增壞膽固醇的直接關係，因為體內膽固醇大部分由肝臟產生，來自膳食的膽固醇只佔2-3成，不足以構成影響。相反，雞蛋有助降低患上心血管疾病的風險，可改善老人的認知障礙，加強記憶力、視力和語言能力等。

蛋包飯食譜

掌握了如何炒好蛋奄列和做好欖形飯後，基本的日式蛋包飯便大功告成，可以開餐了！至於茄汁飯，可隨喜配上任何材料來炒，我這次用上comfort food午餐肉粒和番茄，有些人卻喜歡用香腸、雞柳、煙肉或帶子……等悉隨尊便。甚至什麼也不放，只放茄汁，拌以滑蛋同吃，一樣滿足！

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