【金銀蒜魚塊食譜】金銀蒜配嫩滑龍蠆片　豆卜墊底比豆腐更索汁

間中會在旺角T.O.P商場的Food Court吃晚飯，最想吃又夠飽肚的就是「鴻師傅」的金銀蒜魚塊，3塊大大嚿的魚片，配上金銀蒜實在是香到不得了，誰知上次想再去吃，這道菜式居然變成了午市限定，吃不到，怎麼辦？只好學習自己整。 攝影、攝錄：李賢華、高啟光 剪接：陳鈺麟

金銀蒜，跟金銀蛋、金銀菜一樣，意思就是有兩種不同的蒜——生蒜跟炸蒜。有人會自己炸蒜，但我比較懶，所以就買現成一瓶瓶的炸蒜。製作金銀蒜時會將兩種蒜、鹽和糖混在鑊中爆香，但也見過另一個做法，把兩種蒜放在耐熱的碗中，再以滾油撞入，之後會聽到如鐵板般的「喳喳」聲，都可做出同樣效果。

我不知道鴻師傅用的是哪一種魚，有人用鱈魚扒，但今次就選用龍蠆片。許多人一聽到龍蠆以為是超高價魚，其實它跟其他新鮮海魚價格不差太遠，而且買的時候已經起骨，吃來啖啖肉也方便。幾星期前在街市買龍蠆片，$83有12件，即每塊大概$7左右，個人認為可以接受。

之前在鴻師傅吃的「金銀蒜魚塊」，以蒸煮豆腐墊底。（鄧穎琪攝）

除了蒜、魚片外，之前吃的金銀蒜魚塊以豆腐墊底，我試過這個做法，但有時感覺豆腐還豆腐、魚塊還魚塊，豆腐也不太能吸到金銀蒜汁的味道；因此我靈機一觸，以豆卜頂上，效果更好！一來豆卜更為「索汁」，二來豆腐容易鬆散，新手處理起來有機會失手，反而豆卜則是「零失敗率」。

金銀蒜魚塊食譜

健康小貼士：

大蒜素能提高人體免疫力，維持人體細胞及心臟健康，預防大腸癌等。縱使其濃郁香氣嚇怕不少人，卻同時有強烈的殺菌功能，如抑制幽門螺旋桿菌、預防胃潰瘍、驅除腸道寄生蟲及排毒等。中年人每天吃適量大蒜能夠延緩老化，防治心血管疾病發生，也能平衡血壓。

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