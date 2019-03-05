【IsaacToast香港店】韓國國民早餐店到港！傳今年10月進駐沙田

韓國有名的早餐店 IsaacToast，向來是韓國國民鍾愛食店，以及各地旅客的 Checkpoint。近日有傳品牌將於今年到港，正式開設分店。如消息屬實的話，實在令人期待！ 資料圖片：官方網站、Instagram

韓國國民早餐店將到港！招牌鐵板厚多士

Isaac Toast 貴為韓國最知名的早餐店，相信去過當地旅行的香港人，都不會對品牌感到陌生。原來店舖品牌去年在銅鑼灣SOGO舉行Pop-up店，已經引來全城哄動。近日有傳品牌將於今年到港，選址沙田新城市廣場，並於10月開店，令人興奮！

品牌自2003年走紅，因店舖多是外賣店，所以店外不時都出現人龍。店內的多士和肉類都會以鐵板烘至香脆，加上厚厚的餡料，令途人聞到香味都覺肚餓！以往香港pop-up店只供應3款口味，一款叫價$45，不知道到時香港店的定價如何？

▼按圖看 Isaac Toast 的各款多士：

Isaac Toast 於韓國擁有多達700多間分店，堪稱國民早餐店。（IG：lyn_j.man／caloriesloveus）

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Isaac Toast 香港店

地址：沙田新城市廣塲

開幕日期：預計10月開幕