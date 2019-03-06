【日本手信】九州熊本老字號推透明醬油！同污漬講Bye Bye！

日本一向流行飲用透明飲料，繼透明檸檬茶、透明咖啡之後，想不到今次變透明的，是平常黑擝擝的醬油！ 圖片來源：官方網站

熊本醬油老字號 150周年新品

這種透明醬油，由熊本的百年醬油廠フンドーダイ五葉推出，更被譽為「新世代の醬油」。據品牌專頁所指，醬油會在完成後，進行一項「透明化處理」，去除醬油的色調，以後就不怕有豉油漬把衣服弄髒了。而品牌的原意，就是希望保留食材原貌，避免豉油把食材「染黑」。不過，醬油變透明之後，煮食時可能很容易混淆，而吃壽司時要沾「水」，又會否讓人感到奇怪？透明檸檬茶、咖啡尚可直接飲用，而透明醬油呢，說不成會被人當成整蠱朋友的法寶。

按圖看透明醬油的價錢、製作及用法：

醬油廠適逢150周年，推出首支透明醬油。

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透明背後 不止是噱頭

回顧以往的透明Latte、啤酒，以至今時今日的透明醬油，一開始也很難讓人接受。但仔細想想，製作透明飲料的出發點，並不是單單為了噱頭，而是對應日本保守職場文化而生。要知道在日本辦公室飲用茶、咖啡以外的飲品，都會被視為不夠得體、不夠成熟。而透明豉油也是為了食材美觀和衣服整潔而生，相信以後大眾也會慢慢接受。

按圖回顧以往的透明飲料：

フンドーダイ五葉

＜本社・本社工場＞

熊本県熊本市北区楠野町972

＜玉名工場＞

熊本県玉名市山部田218-1

＜福岡支店＞

福岡県春日市須玖北2-21-101号

＜八代営業所＞

熊本県八代市上片町高取1531

＜東京支店＞

東京都港区浜松町1-27-8森ビル5階

＜天草営業所＞

熊本県天草市北原町5-48天草食糧（株）内