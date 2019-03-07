【記者實試】嫁女餅親手製閨蜜姊妹團邊玩邊學　過大禮知識夠實際

中式嫁喜禮餅，耳熟能詳的是嫁女餅或唐餅，顧名思義只有女家派「嫁女餅」，以示閨女覓得歸宿要出嫁了。父母不捨又喜悅的心情，寄託在一個個將要派送親友的嫁女餅中，同時也是給新人的吉祥寓意。 初嘗自己親手做嫁女餅，既感觸良多，也覺得太有趣。

紅綾、黃綾、白綾、皮蛋酥、合桃酥和雞蛋糕等嫁女餅最為熱門，如果真的再數數，中式禮餅有三、四十款之多，以擔（一百斤）為單位，每斤4個、每擔400個。派嫁女餅因應親疏長幼而定，派雙數，取其成雙成對的意頭，各式唐餅也各有美好的意思。

按圖先了解熱門嫁女餅之含意：

極富傳統特色的嫁女餅，曾有段時間被西餅取代，如今傳統中式餅家也趕上時尚，唐餅不再「老餅」。再遇做餅逾30年的林師傅，他如今也在默默耕耘製唐餅，由於嫁女餅有別於節日月餅，基本上林師傅也是全年無休地製作。上回跟師傅學月餅，今次我自己也覺得是個嶄新體驗，初嘗做嫁女餅，買得容易、吃更容易，自己做是另一回事。在「嫁女餅」班內有男有女、有嫁、有待嫁、有純粹來玩玩的同學參與，真心覺得如果沒有師傅邊教邊示範，相信很多同學應該「企咗喺度」。換個說法，其實材料已經幫同學分好，按說明做其實減省很多難度。

林師傅平日有「一座座山咁高」的嫁女餅等他「埋位」，對於同學仔手上的迷你嫁女餅實屬小兒科，所以我也大膽採取「小兒科」的心態來挑戰：「一定得嘅！」

然而，不論你的「嫁女餅BB」出爐後是哪模樣，當下學習的過程是寶貴的，跟身旁朋友打趣說：「用心做個餅，或如用心經營愛情，完成品或結果難料如何，過程卻讓你深刻上了人生一課。」猶幸自己有些下廚整餅的經驗，在林師傅指導及提示下，搓皮、包餡、收口、入爐大功告成。從未想過當年自己沒有派嫁女餅，如今從自己手上誕生嫁女餅，實在有些感觸。我給自己作品7/10，不知林師傅會給多少分呢？

學員會製作兩盒迷你嫁喜禮餅，每盒四件，包括蓮蓉蛋黃酥、豆蓉酥、豆沙酥及冬蓉酥並取走。

按圖有嫁女餅班的上堂實況：

+ 13 + 12 + 11

課堂上有15-20分鐘學習過大禮婚嫁知識，是嫁喜專家的經驗之談，分享過大禮由來、習俗、要準備甚麼。感覺上都幾適合新人來個「過大禮」速成班，取個概念了解自己的「大日子」該如何準備，好好睇睇免做漏。亦可按下圖了解「過大禮」，其實包括些甚麼呢？

除了新人，其實閨蜜、朋友、同事來玩票也可，甚至Bridal Shower（告別單身派對）來包堂都可，與將出嫁的姊妹一起親手製嫁女餅幸福感滿載。個人認為課堂既寓學習傳統手藝，也旨在可玩玩放輕鬆，心底裡同時想承傳婚嫁習俗的傳統之美。眼看上堂一切佳美，我在心意卡上寫上「願．幸福」及「祝．快樂」，寄托生活一切及有情人佳偶天成。

迷你嫁喜禮餅班

人數：一班最多16組，兩人為一組

學費：$488（二人同行）

包堂：平日下午8人起、周六、日12人起

課程：學員會製作兩盒迷你嫁喜禮餅，每盒四件，包括蓮蓉蛋黃酥、豆蓉酥、豆沙酥及冬蓉酥並可取走，及講解傳統婚嫁知識。附送「心意卡連卡封」兩套及「嫁喜禮餅八折優惠信」一封給每組學員。

報名：奇華工作坊 https://studio.keewah.com

奇華工作坊

地址：灣仔皇后大道東188號2樓

查詢：2343 8106

營業時間：星期二至五1pm–10pm；星期六、日及公眾假期10am–7pm（逢星期一休息）