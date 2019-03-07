【泡菜豬肉鍋食譜】簡易韓式料理一鍋搞掂！加粉絲掛汁超惹味

撰文：唐家儀
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港人四季都愛打邊爐，今次帶來韓式風格的泡菜豬肉鍋，製作過程非常簡單，就是將所有食材放在鍋裡，加泡菜和韓式辣醬，一鍋滾起即成，零難度、零技巧，懶人們想晚間快速煮韓式料理，這個是個好選擇！
拍攝：劉晴、王夕子
剪接：李賢華
一人鍋料理，方便輕鬆，將所有食材放在鍋中即成。
泡菜豬肉鍋，顧名思意就是豬肉鍋加泡菜，成為韓式鍋物。食材方面好隨心，加豆腐、白蘿蔔吸汁美味；加金菇、椰菜爽口。未夠飽的話，加粉絲或烏冬，掛汁美味，收工又想食好啲，這料理不錯。
加所有食材於鍋中，煮滾即成超方便。
加粉絲在鍋底，令粉絲有更多時間「索」汁。
粉絲掛汁超惹味。如選用韓式粉絲的話，口感更煙韌。
煮食小貼士：豆腐如用來打邊爐或炒餸，最好選用硬豆腐，無咁易散開。
用硬豆腐煮火鍋，滾起上來不易散開。
泡菜豬肉鍋食譜
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|食譜
|泡菜豬肉鍋（煲）
|材料
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豬肉片8片、泡菜3湯匙、硬豆腐1盒、金菇1包、粉絲1紮、雞蛋1隻、韓式辣醬1湯匙、水600毫升
|做法
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1. 豆腐切件備用。
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2. 金菇洗淨，拆散備用。
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3. 將粉絲、豬肉片、豆腐和金菇放在鍋中。
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4. 加水、韓式辣醬和泡菜滾約12-15分鐘後，加入雞蛋即成。