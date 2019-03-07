【泡菜豬肉鍋食譜】簡易韓式料理一鍋搞掂！加粉絲掛汁超惹味

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港人四季都愛打邊爐，今次帶來韓式風格的泡菜豬肉鍋，製作過程非常簡單，就是將所有食材放在鍋裡，加泡菜和韓式辣醬，一鍋滾起即成，零難度、零技巧，懶人們想晚間快速煮韓式料理，這個是個好選擇！

拍攝：劉晴、王夕子

剪接：李賢華

一人鍋料理，方便輕鬆，將所有食材放在鍋中即成。

泡菜豬肉鍋，顧名思意就是豬肉鍋加泡菜，成為韓式鍋物。食材方面好隨心，加豆腐、白蘿蔔吸汁美味；加金菇、椰菜爽口。未夠飽的話，加粉絲或烏冬，掛汁美味，收工又想食好啲，這料理不錯。

加所有食材於鍋中，煮滾即成超方便。

加粉絲在鍋底，令粉絲有更多時間「索」汁。

粉絲掛汁超惹味。如選用韓式粉絲的話，口感更煙韌。

煮食小貼士：豆腐如用來打邊爐或炒餸，最好選用硬豆腐，無咁易散開。

用硬豆腐煮火鍋，滾起上來不易散開。

泡菜豬肉鍋食譜

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食譜 泡菜豬肉鍋（煲）
材料

豬肉片8片、泡菜3湯匙、硬豆腐1盒、金菇1包、粉絲1紮、雞蛋1隻、韓式辣醬1湯匙、水600毫升
做法

1. 豆腐切件備用。

2. 金菇洗淨，拆散備用。

3. 將粉絲、豬肉片、豆腐和金菇放在鍋中。

4. 加水、韓式辣醬和泡菜滾約12-15分鐘後，加入雞蛋即成。

 

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