【打工仔e肚仔日記】西環甜品自家製伯爵茶窩夫！配雪糕三重享受

西環一間以賣紫薯甜品打出名堂的甜品店，由4位年輕人開設，其雪糕和窩夫，自家製餡料多，窩夫蛋漿加入伯爵茶，外脆內軟，難怪好多人都慕名去食甜品。 主持人：黃繼鋒

於堅尼地城已經火紅的甜品店，開到去大圍。位置專揀小區，無咁人多繁囂，啱晒可以慢慢歎甜品。

這裡以紫薯甜品打出名堂，紫薯窩夫、紫薯Latte等都好多人去試。另外，伯爵茶窩夫都討好，其蛋漿才是精髓，微香而且外脆內軟，加埋伯爵茶糖漿，雙重香甜。旁邊配伯爵茶自家製雪糕，香得來又夠滑，對於伯爵茶迷來說，是三重享受！

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皇家伯爵窩夫 $90

+ 6 + 5 + 4

夏雪 Summer Ice

地址：大圍積富街31號益富閣地下3號舖

營業時間：星期一至四 1pm-12mn；星期五、公眾假期前夕1pm-1am；星期六10am-1am；星期日及公眾假期 10am-12mn

地址：西環堅尼地城厚和街6-18號滿發大廈地下D舖

營業時間：星期一至日 1pm-11pm

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