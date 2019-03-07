【佐敦日本菜】燒活鰻專門店！傳統鰻魚丼三食、自創鰻魚蛋糕

繼上年日本「名代宇奈とと」到港後，本地又掀起一陣鰻魚飯店熱潮，位於佐敦這間日本菜，就主打以鮮活鰻魚，製作一系列的鰻魚菜式。 攝影：曾兆璋

採用台灣海鰻 每日新鮮即劏

鰻魚飯向來是日本較貴價的食物，皆因所用鰻魚都是新鮮貨，即叫即燒工夫多，索價幾百元是基本。而坊間廉價的鰻魚飯，多是用冷藏貨，或是翻熱現成貨色，口感始終差一點點。有見及此，這間餐廳便特地從台灣買入活海鰻，每日新鮮即劏，分別製成鰻魚飯、串燒、壽司等，魚肉依然保有嫩彈質感，還帶一些油分，不會只剩下軟腍和醬油味。主打的鰻魚飯，取約1/3條鰻魚，魚肉分量完全覆蓋白飯，賣相傳統而不失吸引。

按圖看燒鰻魚製作過程、各款菜式及價錢：

店內設水缸養殖鮮活鰻魚，每日新鮮製作。

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另有鰻魚套餐、師傅發辦

鰻魚菜式定價不算便宜，但以新鮮貨來說，算合理。若然貪心想多試幾款的話，可直接點套餐，連帶鰻魚籠仔飯、鰻魚，以及自創鰻魚蛋糕，可以一次食到幾種口感。專門店位於樓上舖，座位間隔也算寬敞，場內亦設傳統的壽司吧，和風味濃，還可直接點選師傅發辦，價錢就相對較貴。

按圖看套餐菜式及價錢：

場內還設壽司吧，格局傳統。

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鱻88日本料理

地址：佐敦佐敦道39-39A號根德大廈地下及1樓

電話：2608 0680

營業時間：12nn-3:30pm，6pm-11pm