【希臘乳酪】比一般乳酪更助減肥！希臘乳酪更健康4大原因

每次到連鎖咖啡店或超市的時候都會有一個疑問，為什麼乳酪只要加上「希臘」兩字便可以升價？是不是來自希臘的乳酪會貴一點？

希臘乳酪（Greek Yogurt）也叫過濾乳酪，和普通的乳酪比較，希臘乳酪使用更多的牛奶或羊奶和忌廉製成，並且重複篩去水分、糖和乳糖的工序，所以口感較厚重軟滑，味道較濃郁，糖分亦相對較少，所以售價相對較昂貴。的而且確，希臘乳酪比普通乳酪更健康。

按圖看希臘乳酪比普通乳酪更健康的原因：

1. 蛋白質較高：希臘乳酪的一份食用分量通常有15至20克的蛋白質，而普通乳酪只有9克。每人每日的蛋白質建議攝取量是每１公斤體重需要0.8克的蛋白質，即如果你的體重是50公斤，你便需要40克的蛋白質。(getty images)

不過消費者要小心避免墮入希臘乳酪的陷阱，因為市面上有的是「假」希臘乳酪，名為希臘式乳酪(Greek style yogurt)。

希臘式乳酪只是在普通乳酪中加入乳蛋白和改性粟米粉、改性澱粉質和明膠等增稠劑，以模仿希臘乳酪的口感和質地，並非經由正確的程序使乳酪變稠，所以希臘式乳酪和希臘乳酪即使價錢相若，但蛋白質的含量亦相距甚遠。

根據消委會指示，在香港的法例之中沒有為希臘乳酪下定義，但在英國就有案例明列只有在希臘生產的乳酪才可叫做希臘乳酪。

如果要從包裝上分辨出希臘式乳酪和希臘乳酪，可以留意包裝上有沒有”Greek Style（希臘式）”或”Greek Recipe（希臘食譜）”的字樣，只有寫著“Greek Yogurt”才是真正的希臘乳酪。

資料來源：Foodnews，消費者委員會