【冷知識】研究證實酒精有助講好外語　減語言焦慮發音更準更流利

那些涉足學習新語言的人，有時會發現適度攝取酒精，可以幫助他們說外語更流利。 原來「有跡可尋」，去年外國研究證明，啤酒或一杯葡萄酒可以降低情緒抑制的作用，使一些人更容易克服緊張及猶豫，放膽講外語。

英國和荷蘭的研究人員進行一項實驗，去年10月在精神藥理學雜誌《Journal of Psychopharmacology》上發表，證實攝取低及中劑量酒精後，測試對象能更流利講外語，即使當事人從不認為自己也可以說一口流利外語。該研究測試50名就讀Maastricht University（馬斯特里赫特大學）說德語母語的學生，研究中的所有人均表示他們有時會喝酒，他們的課程用荷蘭語授課，最近他們統統順利及格通過語言能力考試。

英國和荷蘭的研究人員去年10月在《Journal of Psychopharmacology》上，發表報告指出攝取低及中劑量酒精後，受試者能更流利講好外語。（GettyImages）

喝水及喝酒後，講外語能力有何分別，按圖有測試結果：

研究作者指出，在該研究中所使用的酒精劑量很低，而飲用較大量酒精的人，並沒有發揮「流利外語」的效果。論文中寫道，喝太多酒反對流利程度產生負面影響，甚至可能導致言語不清。作者同時補充，因為測試對象知道自己有喝酒，所以未能知道他們的外語能力提高，是因為酒精的生理影響或是心理影響，關於這點需要更多未來研究，包含酒精作為「安慰劑」的條件，才能再剖析酒精藥理學上的影響及所帶來的期望。

研究作者表示，低至中等劑量的酒精可能「減少語言焦慮」，從而放開懷抱說外語，表現更流利。（GettyImages）

雖然此研究未衡量測試對象的心理狀態或情緒，但研究作者表示，低至中等劑量的酒精可能「減少語言焦慮」，從而提高熟練的程度，能夠放開懷抱說外語，比平時流利。

參考資料：《TIME》