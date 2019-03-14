【雲南長街宴】街頭開餐筵開200席　20位廚師包辦煮出3000道菜！

大理古城巍山，是南詔古國的發祥地，雲南很有代表性的小吃重鎮。每年農曆二月初八，是當地彝族祭祖日，這一天，巍山會舉辦獨特的長街宴，至今已辦了8年。街頭一字排開200桌，綿延300米，可以說是中國最長的宴席之一。長街宴一共200桌，每桌6人，面對面而坐，1200人同時開餐！巍山長街宴，每年都是15道菜，全是素的時令菜，烹飪簡易，重在食材搭配。

素雞和太極八寶飯，是每年都有的經典菜，2017年的其他13道菜有：

古城春曉（涼拌卷粉配豌豆粉） 吉祥素三寶（黃金片、炸黃豆、花生米） 銀耳枸杞甜湯 青蛙背玉石（蠶豆炒馬蹄） 假魚（酸辣茄子） 苦盡甘來（苦瓜釀蜜棗） 青霞再望（苦蕎片） 瓜浦玉環（南瓜蒸山藥） 蔥油餅 豆漿青菜湯 巍山米酒 巍山鹹菜 五彩飯

旁邊還有彝族樂隊，用葫蘆笙和大銅，給大家助興。▲

2017年，3月5日（農曆二月初八），我們拍攝了2017年長街宴的全過程。古城巍山有兩座古城樓，宴席從其中的「星拱樓」開始一字擺開。石板街上撒了很多像徵迎客的新鮮松針。11點吉時一到，開吃！每位80元人民幣，座位都被提前預訂了。

7年來，長街宴都由楊家谷大廚主勺，他是子承父業，做了30年宴席菜，現在兩個兒子也加入了廚師團隊。長街宴的廚房，在一公里外的「宴賓園」大院。大量的備菜工作，提前一兩天就開始了。菜主要都是煮和蒸的，調味也簡單，選用巍山當地時令食材，所有菜都是新鮮現做。每桌15道菜， 200桌就是3000道，正式廚師竟然只有20個！

+ 6 + 5 + 4

每年必有的經典菜，太極八寶飯，是楊家谷大廚從武當山學來的。紫米和糯米，蒸熟後，拌上油和糖，在前一天擺成太極圖案，第二天早上，柴火灶上蒸2-3小時，熟透了的八寶飯十分香糯。

長春洞庭雞，是每年必有的另一道經典菜，說是雞，其實是素雞，由楊家谷大廚的父親60年前自創。大塊豆皮裡面裹著多種食材：雞樅、香菇、木耳、核桃……吃的時候再切塊，拌入芝麻油、花椒油、醬油、辣椒油、香菜、白芝麻。

「假魚」，其實是一條茄子，茄子剖開，斜切幾刀，像燒魚時一樣，再裹上麵糊，下鍋炸至金黃，再澆上湯汁，就是一道色香味俱全的「酸辣魚」了。土法烹飪，食材新鮮。

「假魚」，其實是一條茄子。（一条提供）

點圖放大，看長街宴的多款菜式、逐格細看準備過程▼

+ 4 + 3 + 2

1200人在吃，邊上還有幾千個遊客圍觀、流口水，想吃，只能明年及早訂位！

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