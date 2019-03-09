【尖沙咀牛扒】$88起食美國安格斯、日本和牛！性格比高日式扒房

尖沙咀厚福街美食林立，近期有新店進駐，主打牛肉的扒房，$88起可以食到美國安格斯牛面肉、肩胛肉眼等，不用$100就可以在尖沙咀食到牛扒，的確抵食，即刻睇埋有咩食！ 攝影：唐家儀

尖沙咀新平食扒房 400度火山石板上桌

尖沙咀其實都有不少扒房，有的以任食薯條作招徠，有的一個價錢任食牛扒，聽落都覺得飽。近期多了扒房新選擇，是主打性價比高的日式牛扒房，不用百元，免加一的情況下都吃到美國安格斯牛肉。處理好的牛肉大大件放在火山石板上，加上蒜片和秘製醬汁後，上枱時香噴噴，超誘人！

到店舖叫餐選肉時，可以揀不同重量的牛肉，想過口癮，不想吃太多的話，可選200克分量，大廚會在廚房先將肉燒香，再放上燒紅至攝氏400度的火山石板上。上枱時，我們再將肉燒一回，加點白松露蒜蓉，入口超香，完全滿足想食扒的慾望！

按圖睇有咩牛扒食！

大件肉厚，完全滿足到食肉獸的慾望。

+ 11 + 10 + 9

空間不算太多，只得12個座位。

位置不顯眼，厚福街直行到尾轉右才發現店舖蹤影。

野郎 Stone

地址：尖沙咀厚福街7A號地下E舖

營業時間：星期一至日 12nn-11pm

電話：5114 2429（不設電話訂座）