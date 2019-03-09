【為食推介】新蒲崗米芝蓮雲吞麵小店　零味精鮮湯全靠大地魚！

自從做了飲食記者，每次跟朋友食飯，他們總會說：「咁你諗食乜啦，你食咁多好嘢，等你帶我哋食好西呀！」其實有時都會有壓力，但久而久之發覺冇得避，索性加了個“Bucket List” ，通常將想吃或吃過覺得好味的餐廳記在電話的「備忘錄」裡，現在就將我最私心推介的餐廳跟大家分享。本身是記者，也是讀者，當然知道大家最憎見到打手、賣廣告，敢發毒誓打後幾期的這欄目都是發自內心推薦給大家的餐廳！ 攝影：鄧穎琪

這個欄目將會不定期出現，就如黎明所講：「拍拖同見鬼一樣，都係要講緣分。」其實食到好餐廳，又何嘗不是可遇不可求？曾經做過年幾兩年專欄作家，坦白講，要隔個星期供稿，有時確實為填塞稿量而寫，所以現在這個模式會較易讓大家睇到最真實一面，第一期先推介一間雲吞麵店——英記美點小食。

兩年前，有段時間常在新蒲崗出沒，礙於下班已經11點，想搵宵夜食也非易事。新蒲崗有些串燒店，但在朋友介紹下第一次去英記，隨便點了碗雲吞麵外賣。我不算太熱衷於雲吞麵，是「好日都唔食一碗」那種，純粹抱住宵夜求其食的心態，誰知竟給我很大驚喜，最後連那碗湯都喝得一滴不剩，簡直是從未試過。

有時候就算不想食麵，也會點一客淨雲吞，一客有6粒，如果是雲吞麵則一碗4粒。

食雲吞麵最忌重鹼水味，而這個湯不但沒有鹼水味、味精，清澈得來卻帶一陣鮮香，第一印象已經良好，就這樣光顧了一次又一次。自從離開新蒲崗後，到訪的次數的確減少了，不過有時很想很想吃雲吞麵時，還是不介意下班後從荃灣搭45分鐘車跨區去食碗麵，上個月又去了一趟。

「阿妹！仲喺觀塘返工呀？」「冇喇，冇做喇，依家返荃灣。」大半年冇見，老闆娘Sindy親切依然，其實我從沒想過她原來認得我，既然如此，自以為熟客的我也不妨有話直說……事緣當日覺得湯的味道有點不同，我本著為她好的心態，鼓起勇起說：「我覺得今日個湯……淡咗啲。」老闆娘隨手拿了隻匙羹，呷一口湯再回答：「哎呀，真係淡咗少少，係呀，因為噚日個客話唔想咁鹹，今日試下輕手啲，其實我都覺得濃味啲先吊得起個味㗎！」老闆娘的態度讓我頗欣賞，會認真聆聽客人的意見，也會反思如何做得更好。

招牌巷仔雲吞麵$30｜看盧覓雪主持的《劣食觀世音》，她曾說過雲吞不是大就等於好，大小適中，一啖一隻才最為理想；最好的狀態就是「散尾雲吞」，即是雲吞餡不必塞得太滿，剩下的雲吞皮部分散開，如像金魚尾巴一樣。

直至幾日前，我又再幫襯，等麵時四圍探頭看看，老闆娘以為我等得不耐煩，大嚷：「阿妹，下一碗到你喇！」味道終回復平日水準，向她請教，沒想到Sindy竟非常詳細地分享起來，雲吞與湯底的鮮味，原來源自大地魚！她會取出大地魚腩位，拆肉炸，用鎚仔揼碎並且磨成粉末，篩粉後再加手切豬肉與鮮蝦一同包雲吞，剩下的大地魚則用來煲湯，難怪啦！

此時另一中年女客人問：「大地魚點嘅樣㗎？」Sindy聽罷隨即端出一條魚，讓大家聞聞看，她笑言曾經跟老公鬧交，嬲到冇心情工作，在西環買現成大地魚粉回來，但一食落感覺完全不同，客人也立即吃得出分別。

我哋個年代食嘅味道，少一分堅持都做唔到，你稍有一個步驟甩咗都做唔到。你煨大地魚唔畀心機，求其煨，大大火塞條魚去煨，出嚟會有陣燶味。

高峰期日包２千粒雲吞 雙手勞損術後即開工

老闆娘數不出每日包幾多粒雲吞，但最高峰期忙得開「摩打手」，包足2,000粒雲吞。15年來日日做到冇停手，她的老公「肥叔叔」做到雙腿靜脈曲張，而Sindy也雙手勞損，「有日做做下嘢，拎碗麵畀個客，隻手麻咗，成碗麵跌咗落地，我初頭唔知，以為跣手，跟住睇咗好多個醫生都冇用，係有日真係痛到不得了，去慈雲山求其睇咗個婦科，佢一睇就知咩事，即刻寫紙我入醫院做手術，醫生話原來我啲筋同肉黐埋咗，兩隻手都係。」不過Sindy顧住舖頭，不放心一下子雙手同時做手術，只得輪住做，施完手術即日就包住手回來單手開工，因為始終對自己的舖頭太過上心。

這張相是年幾之前拍下，見老闆娘每日都自己包雲吞，她說做這行都有旺季淡季，周末、節日、暑假特別多人幫襯，有客人會買雲吞回家自己煲，所以最高峰時她包到冇停手，年前手腕更因勞損而做過手術！

屢遭街坊報警投訴 味道太香！

人稱「肥佬韜」及「食神韜」的梁文韜原來也曾是英記的座上客，有次他推介Sindy兩公婆去香港仔街市買大地魚粉，Sindy指老公立即禁不住駁嘴，「佢話：『肥韜，你講咩我都信，呢樣我真係唔會信你！』你今日同佢買，現場佢畀你，但之後你問佢攞貨，佢溝咗咩粉你都唔知啦，求其搵啲魚落去，個味都唔同。』所以我全部都自己做，一炸呢啲粉，喺隔籬九條街都聞到。」此言非虛，Sindy說自己屢次被街坊投訴，原因就是大地魚粉味道太香、太搶，即使警察從不受理，客人還是鍥而不捨投訴到底，「我打開門做生意，又唔係賣臭豆腐，差佬都話冇得投訴呀！個阿婆成日落嚟食雲吞，轉個頭又投訴我，畀佢煩死，佢仔新抱都鬧佢多鬼餘呀！」

雲吞大小適中，一啖一隻剛剛好，內餡有新鮮手切豬肉、彈牙鮮蝦，還有必不可少的大地魚粉，有提鮮作用。

請按下圖睇「英記美點小食」的其他食品和價錢。

六十年代撈麵$30｜別以為是淨撈，其實是豬油撈麵，記者前陣子才第一次食，麵身多了一陣油香，卻不會食到滿口是油般讓人想吐。原來Sindy每日買豬油回來自己炸，難怪香噴噴！

+ 3 + 2

Sindy指老公70年代學師，跟師父在元朗推車仔賣雲吞麵，大概2003至2004年就正式落戶新蒲崗，頭幾年只賣$10碗，但礙於不斷加租，加上16年曾入圍米芝蓮推介的街頭小店，「死亡之吻」順理成章就帶來加租，所以雲吞麵由當初的$10加到$30碗，她表示：「依家租金係嗰陣時嘅3倍半呀！」其實$30碗，算不算貴呢？我覺得不算，至少它食得飽肚又有質素，包雲吞畢竟也是一門花耐性、花手工的手藝，絕對值得。而老闆娘從不求出名，也不求賺大錢，只說了句：「呢頭多學生，最開心見到啲學生放假都帶埋阿爺阿嫲嚟食，所以，都係靠班街坊撐住啦！」

英記美點小食

地址：新蒲崗康強街32-34號康強洋樓10號地舖

電話：2323 9519