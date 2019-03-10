【減肥】日本大學研究指食宵夜與致肥無關　想瘦身更不宜空肚入睡

食宵夜好比是減肥的大忌，多年來各種各樣的研究都指出，吃飽後進食容易致肥，所以很多一心要以瘦身為終身事業的女生，索性在晚上6點後就不再進食，怕高卡路里會致肥，實在是頗為委屈。不過日本岡山大學醫療科學部一項研究就指出，睡前兩小時進食與體重增加並冇直接關係。

日本岡山大學醫療科學部做了一個為期3年的研究，以1,573位沒有糖尿病紀錄，年齡為40-74歲的中年至老年人作為研究對象，主要量度他們的「糖血化色素」（HbA1c），糖血化色素能反映出人體內的血糖控制情況。調查希望找出究竟睡前兩小時進食，會否影響到糖血化色素指數，結果顯示兩者並冇關係，即使睡前進食，對糖血化色素升跌根本沒太大影響。

由於血糖水平上升是令體重增加的關鍵，故此這項調查亦即帶出一個道理，睡前進食不影響血糖水平，故此不影響人體體重升跌。相反，研究人員認為維持身高體重指數（BMI，又稱身體質量指數）、戒煙、少飲酒等才是穩定糖血化色素的主因。而想人體有良好的新陳代謝、避免超重，其實老土點說還是要有均衡飲食、充足睡眠與戒除陋習等。

除此之外，國外網站《Healthy Simple Life》的主理人兼註冊營養師Cassie Bjork也撰文提出4個原因，指出為何不應餓著肚子入睡，簡直與人們一直以來信奉的一套大相逕庭。

請即按下圖睇食宵夜對減肥的4大益處，以及營養師建議食物！

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除了參考營養師Cassie在以上提到的幾款睡前小吃，早前記者也曾介紹到15款不致肥宵夜，當中就連朱古力、爆谷甚至芝士都榜上有名！

【減肥】想食宵夜又怕肥？ 15種估佢唔到不致肥小食