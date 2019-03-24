【咖啡大師】推銷員搖身一變成世界冠軍？親手示範手沖咖啡竅門！

他是咖啡界的傳奇人物。他每天要品嚐40杯咖啡，最多一天會嚐100杯；他獲得過世界咖啡師大賽（WBC）冠軍，這是全世界咖啡師的最高榮譽；他寫了一本書《世界咖啡地圖》，被稱作咖啡聖經。他叫James Hoffmann，這樣一位大師曾經卻是個推銷員。

James Hoffmann，來自英國倫敦。在進入咖啡行業前，他做過各種各樣的工作，在音樂公司上班、做過上門推銷，甚至在賭場工作過。不過，這些工作他都不喜歡，尤其討厭上班族的工作。

James Hoffmann與咖啡結緣是因為一份推銷員的工作。他當時在牛津街的一家百貨公司推銷咖啡機，主要工作是給路過的行人送免費咖啡。他也因此找到了真愛，迷上了咖啡，一鑽研就是十幾年。

不得不說，James Hoffmann挺有天分，剛剛接觸咖啡3年，就去參加在東京舉辦的世界咖啡師大賽，還拿了冠軍。當時他做了一杯創新飲品，在咖啡裡加入了煙絲、杏仁脆餅和巧克力，這種天馬行空的創意打動了評審。比賽後，他與好友合作創辦英國最新潮的咖啡烘焙公司Square Mile Coffee Roasters。因為他的冠軍身份，這家公司又被稱為「冠軍烘焙廠」。

James Hoffmann從2004年接觸咖啡就開始寫博客，堅持不斷地寫了12年。這時候，他發現市面上還沒有一本咖啡類的百科全書，於是他花了兩年時間，寫出了一本《世界咖啡地圖》。這本書在美國、英國、法國等國的Amazon網站都佔據咖啡類圖書的榜首。從咖啡產地到手沖咖啡的教程都收錄在了書裡。不管是專業人士還是咖啡新手，都能從這本書裡收穫自己想要的東西。2016年，James Hoffmann帶著這本書的中文版來到了中國。

為了了解咖啡，James Hoffmann走遍了全球，去了許多咖啡種植園。他的足跡遍布哥倫比亞、薩爾瓦多、哥斯達黎加等地。他說第一次嚐到咖啡果就感受到了生命的變遷。新鮮的紅色咖啡果經過各種工序後，竟然變成了桌上的一杯咖啡。

James Hoffmann還喜歡探訪世界各地的咖啡館。他喝到過最奇怪的一杯咖啡，是來自東京銀座的琥珀咖啡館。這杯咖啡是用1954年哥倫比亞的咖啡豆煮出來的，James Hoffmann這樣形容它的味道：「嘗起來有點果味，像吃到了灰，還有點霉味，非常奇怪。我的身體很抗拒這杯咖啡，但是我的大腦想要嘗試。這是我喝過最差、也最棒的咖啡。」

+ 3 + 2

平時，James Hoffmann最喜愛的就是手沖咖啡，不需要複雜的工具，操作步驟非常簡單。

大師親手示範製作咖啡的步驟和貼士：（點開大圖）▼▼

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可資助殘障家庭的子女用知識改變命運，即到「01心意」平台捐款支持【香港傷健共融網絡】殘障家長子女支援計劃。