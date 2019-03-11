【九龍城火鍋】懷舊火鍋店！加鵪鶉蛋燒賣創意食法點心x打邊爐

九龍城有不少特色火鍋店，當中以懷舊點心為主題的火鍋店，打邊爐烚牛肉之餘，又可以吃蝦多士、金錢雞等懷舊點心。平日常吃到的蝦米腸、黑柏葉等，可加入雞煲一併炒香，雞汁滲入食材中，超惹味！即刻睇火鍋店有咩食！ 攝影：唐家儀

火鍋創意食法 邊打邊爐邊食懷舊點心

九龍城其實有不少特色火鍋店，放題有、日式火鍋有，這間則將點心Crossover邊爐，誇張地可將點心放進鍋中一併吃。當中，有久違了的鵪鶉蛋燒賣，將其加進火鍋中的效果其實像水餃，只是多了蝦籽和鵪鶉蛋，不過此創新食法就令人好奇地想吃了。

睇睇有咩點心可以用來打邊爐！

鵪鶉蛋燒賣 $48，效果像餃類食材，都幾好味。

創意雞煲火鍋 加掛汁配料炒香超惹味

平時食雞煲，雞件為主打，食完就加湯打邊爐，這裡沒有浪費雞煲精華，雞汁用來炒大腸、鵝腸、腸粉或黑柏葉，這些都是超掛汁的食材，炒香後再食超惹味！個人推介要加大腸，夠肥美，與雞汁超夾，滾得耐入晒味，好味道！

即刻睇有咩雞煲火鍋配料！

火焰雞鍋 $168，內有超過15件雞件，不多碎骨，都幾足料。

+ 4 + 3 + 2

特色火鍋湯底 泰式海鮮湯＋滋補冬瓜桃膠雞鍋

火鍋湯底方面，有兩款較為特色的口味。雞湯有近期流行的桃膠花膠雞湯，熬足8小時，加了冬瓜後，味道清得來不太膩。另外有款泰式風味的花甲海鮮鍋，湯底加入秘製酸辣湯和泰式海鮮醬，辣得來不嗆喉。

睇睇特色火鍋湯底和配料！

冬甫美人鍋(雞湯) $188，湯底加入桃膠、蟲草花、花膠、走地雞、竹笙、金華火腿骨等熬煮8小時，味道相對清甜不膩。

+ 10 + 9 + 8

緬懷香港文化 港式茶記設計影相一流

火鍋店名「同撈同煲」都已經夠港式，店內環境加入多項香港代表性的設計元素，如茶記的卡位、格仔磚地板、霓虹燈押行的招牌，亦放了舊式撥輪電話擺設等，還有久遺的綠寶橙汁，讓人不只來打邊爐，還趁機緬懷六、七十年代舊香港文化。

即睇九龍城同撈同煲懷舊設計環境！

店內有連外國人都讚賞的霓虹燈牌，可以說是香港特色代表作。

+ 6 + 5 + 4

九龍城同撈同煲，連門口都加入懷舊香港元素。

晚撈宵夜套餐優惠詳情：

收費：$228/位

時間：10pm後

備註：2位或以上才可享用、凡2-6人惠顧晚撈宵夜套餐，即送活魚刺身乙份。

套餐配料選擇：

湯底6選1：火焰雞鍋、花雕醉美人鍋、老港沙嗲鍋、秘製麻辣湯、鹹蛋芥菜湯、芫荽皮蛋魚頭湯

丸餃類9選3：貢丸、芝士丸、芋蓉丸、蟹籽福袋、魚皮餃、養顏美人餃、蛋角、韭菜餃、粟米丸

肉類8選2：黑柏葉、水魷、脆皮芝士腸、豬膶、脆鯇片、豬腰、午餐肉、豬皮

牛肉類２選１：特級安格斯、極級封門柳

田園菜籃乙個

粉麵類5選2：銀針粉、特色蝦米腸粉、出前一丁、新竹米粉、稻庭烏冬

飲品類2選1：青島或藍妹乙支、無酒精飲品 2 支

九龍城同撈同煲

地址：九龍城打鼓嶺道70-72號地舖

營業時間：星期一至日 5:30pm-2am

電話：9888 1132

備註：茶芥每位$15，另收加一服務費