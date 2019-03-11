【華嫂冰室進駐台北】設首間海外分店！群星熱捧招牌菠蘿包番茄通

香港有名的茶餐廳「華嫂冰室」，最近衝出香港，宣布即將於台北開設首間海外分店，就連藝人余文樂都特地在 Instagram 發文支持。 資料圖片：官方圖片、Instagram

元朗屏山起家 深得藝人喜愛

華嫂冰室發跡於元朗屏山，主賣各式茶餐廳食物，深得藝人周潤發、余文樂等藝人喜愛，至今分店已遍布觀塘、灣仔、尖沙咀。縱然坊間評價有好有壞，但店舖開業至今依然人氣不減，更吸引不少旅客遠道而來。

按圖看以往光顧店舖的明星：

余文樂早前在IG發文，上載華嫂冰室台北店店面照片。（圖片來源：IG@lok666）

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招牌菠蘿包 番茄湯豬扒通粉

今次店舖開到台灣，相信照舊會供應招牌的爆餡菠蘿包，以及各款特色湯麵，包括番茄豬扒通粉、秘製雞翼冬陰功米線等，配搭自家製奶茶就剛剛好。然而香港店的售價都偏貴，不知道台灣店定價，又會否跟香港一樣進取？

按圖看香港華嫂冰室食物及價錢：

招牌菠蘿包，放入形形色色的配料，賣相澎湃。（圖片來源：IG@imladyjen）

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華嫂冰室台北店

地址：台北市光復南路280巷38號

開幕日：待定

備註：以上食物價錢為觀塘店定價

華嫂冰室觀塘店

地址：觀塘敬業街55號皇廷廣場1號舖

電話：2617 3238

營業時間：星期一至六8am-5pm，星期日休息