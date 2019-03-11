【食物安全】網傳生食青葱可引致甲型肝炎　即睇預防及注意事項！

台灣宜蘭一向以「三星葱」聞名，當地甚至有三葱文化館，向遊客推廣三星葱的文化、種植方式，亦售有各種各樣的青葱小食。不過之前曾有網上消息指，宜蘭有人吃完葱之後感染「A肝」，亦即香港人認知的甲型肝炎。消息傳出後即引起恐慌，原因是生食葱所致。

根據本港食物安全中心網頁指，甲型肝炎是由甲型肝炎病毒引起的肝臟疾病，主要通過糞口途徑傳播，例如經過食物、受污染及未經處理的食水傳播，接觸或進食病患者糞便污染過的物件所致。另外，交叉感染及食物處理人員沒有保持良好的個人衛生習慣亦會傳播病毒。感染甲型肝炎的病徵包括發燒、疲倦、腹瀉、食慾不振、肚痛或黃疸，儘管甲型肝炎很少致命，但因為沒有藥物根治，只可靠事前注射預防疫苗、保持身體舒適及注意營養均衡等慢慢康復，其間或有機會出現嚴重併發症，例如急性肝衰竭等。

之前台灣就曾傳出過因食葱而感染甲型肝炎的消息，指有人可能在食飯或麵時灑上生葱花，或因而染上甲型肝炎，有網上消息更指以「三星葱」聞名的宜蘭縣，有3成人都患肝病。台灣食品藥物管理署引用疾病管制署數據表示：「台灣本土型的A型肝炎多與生食牡蠣、蛤蜊等貝類水產有關。」

宜蘭以「三星葱」著稱，有多款青葱小食，如餡餅、水餃、葱蝦餅等，當地人更成立了「三星青葱文化館」。（facebook：三星青葱文化館）

相關人員就提醒，若想避免傳染甲型肝炎，最重要是不要生食，因食材很可能受到不潔的水污染，另外如廁後亦必須洗淨雙手，以防病從口入。此說法亦與美國食物及藥品管理局網站的資料不謀而合，兩者皆強調不宜生吃食材，哪怕青葱只是伴碟都好，都應該徹底煮熟。

講到若生食青葱的話，台灣新光醫院的胡念之醫師曾叮囑：「食用生葱或生菜等，最好以流動的水徹底洗淨。」

不論是香港、台灣或美國的醫護人員或衛生部門，都認為把葱煮熟能減低患甲型肝炎的風險。（GettyImages）

其實食物安全中心也曾經在網上開Post，教大家如何從食物衛生著手，慎防感染甲型肝炎。

請按下圖看如何處理水果與貝類水產：

+ 3 + 2

根據世界衛生組織資料顯示，想預防由食物傳播的疾病，無非都是要注意以下5點：

（1）選擇安全的食材

（2）保持雙手、食材及用具的清潔

（3）生、熟食物需分開擺放和處理

（4）徹底煮熟食物

（5）將食物貯存於安全溫度