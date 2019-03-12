【瑜伽食物】悅性食物助身體保持清醒　瑜伽茶免咖啡因舒緩疲勞

當生活缺氧，旅行是一種解藥，讓我們短暫逃離生活壓力。瑜伽亦然，放鬆肌肉，放輕心情，放下壓力。 呷一口瑜伽茶，深呼吸茶香，舒張繃緊，消除疲勞，提振精神。 攝影：尹嘉蔚

做瑜伽已成很多人的生活習慣，透過伸展、收緊、放鬆，舒緩及減低我們的腰背頸痛等。瑜伽非帶氧性運動，如果單靠練習瑜伽消脂減肥，恐怕減不了脂肪。要有顯著的減肥效果，須配合固定的帶氧運動，加健康的飲食習慣才見效。

早前我跟瑜伽老師Tom Burlinson學了數招辦公室瑜伽，透過伸展、收緊及放鬆腰背及肩頸的肌肉，舒緩及減低痛症。

如果印度養生哲學－阿育吠陀（Āyurved）是一棵大樹，瑜伽便是其中一枝。練習瑜伽沒有規定的菜單，但有瑜伽飲食可作參考，當中較建議素食，因為吃素比吃肉，更易促進身體和心靈之間的內心平靜及和諧。瑜伽飲食大致將食物分成三種特質：悅性食物（Sattvic）、變性食物（Rajasic）及惰性食物（Tamasic），多吃悅性食物滋養身體，避開變性和惰性食物，保持清醒。

按圖了解更多「悅性」、「變性」及「惰性」食物是甚麼？

不過，據美國Viniyoga研究所的創始人Gary Kraftsow及著名瑜伽老師Ana Forrest表示，透過瑜伽飲食是可以保持身體清醒，卻不一定意味著只吃悅性食物，選擇適合自己身體狀態的食物，保持足夠營養及精神，繼續練習瑜伽更重要。

的確，如果每天上班或運動時也可精神奕奕，相信會是我們很多人的共同願望，形形役役「抬不起頭」的生活模式，又亂又快的節奏早已令精神透支。早前我跟瑜伽老師Tom Burlinson學了數招辦公室瑜伽，感覺如獲「瑰寶」，幾下收緊和拉鬆腰背及肩頸肌肉的動作，聽到自己的筋骨發出「嘞嘞聲」，有點害羞，真不好意思令同班同學見笑了。Tom遠道從英國而來，已習瑜伽十餘年，同時他也是健身教練，每天奉行少吃多餐，也不一定只吃悅性食物，但我留意到他喝Yoga tea，問起Tom關於Yoga tea，那非只有做瑜伽才可以喝，平日當養生的普通茶品也可以。於是我好奇下自己也買了嘗試，順便減輕本人對咖啡因的依賴，慢慢轉飲沒有咖啡因的茶，希望可以保持精神。

朝早8點運動後，喝瑜伽茶幫助舒緩肌肉疲累。

瑜伽茶中的肉桂、丁香及暖薑的香味最沁人心脾，品嚐之際好好地深呼吸其中的茶香，那久違了又令人舒心的「氧氣」從鼻腔緩緩地飄至血管，將自己蹦緊的情緒慢慢地舒張。

想知道更多瑜伽茶的成分、價錢及其他花草茶款可按下圖：

資料參考：yogajournal／livestrong.com