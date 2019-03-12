【白色情人節甜品】LadyM開心果千層、櫻花樹蛋糕...仲有$3.1莓批

二月雖然過去了，但來到三月的白色情人節（3月14日），情侶們又有機會放閃，趁著這幾天選購蛋糕，予二人分享，繼續甜甜蜜蜜。
資料圖片：官方圖片
小巧富士山蛋糕 LadyM開心果新口味
張敬軒的《櫻花樹下》、陳奕迅的《富士山下》都是膾炙人口的情歌，而餅店Twinkle Baker Decor的幾款新蛋糕，也剛好以櫻花及富士山作藍本，造型可愛，而且還設大小版本，不怕吃不下。至於貴婦的代表Lady M，最近就推出開心果口味千層蛋糕，層層忌廉散發果仁香氣，二人分享一件就剛剛好。而大型連鎖店方面，東海堂依然以士多啤梨掛帥；聖安娜則推出全新的黑森林主題。
按圖看各餅店蛋糕款式及價錢：
【Twinkle Baker Décor】富士山下$368（6吋）內裡是白朱古力慕絲、抹茶牛油蛋糕以及士多啤梨流心。
Twinkle Baker Décor
地址：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場1期2樓201號舖
電話：2956 1338
營業時間：星期一至日12:00pm-8:00pm
Lady M 銅鑼灣旗艦店
地址：銅鑼灣 Fashion Walk 加寧街 1-3 號地下 C 舖 (食街)
電話：2861 1866
營業時間：星期日至三 11am – 10pm、星期四至六 11am – 11pm
午市時段：星期一至五 12pm – 2pm
東海堂
各大門市有售
聖安娜
各大門市有售
DIY烘焙店自製浪漫 50款甜品食譜
覺得光吃蛋糕太寡？情侶們也可光顧坊間的自助烘焙店，一同享受DIY樂趣。入場只需選好蛋糕款式，就會獲派附有製作教學的平板電腦，根據指示執材料、焗蛋糕、做裝飾，整個步驟需時約2小時。
按圖看自助烘焙店甜品款式及價錢：
烘焙店環境開揚，材料、設備都一應俱全。（攝影：龔嘉盛）
Home.焙小日子荃灣店
地址：荃灣楊屋道18號荃新天地2期地下27號
電話：3997 3485
營業時間：10am-10pm
備註：收費只限一人入場，二人同行需加$60（平日）/$80（六、日）。建議預約。
窮人拍拖恩物 $3.1蘋果批
想來想去，也是不想大費周章的話，那麼M記便是你的最佳選擇。適逢同是圓周率日的3月14號，全線麥當勞都會以$3.14 （實收$3.1）的優惠價，售賣蘋果批及野莓吉士批，拍拖的學生哥也可受惠。
全線麥當勞都會以$3.1 優惠價，售賣蘋果批及野莓吉士批。
McDonald
供應時間：3月14日4am起至3月15日凌晨3時59分止
供應分店：全線分店，海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、香港國際機場離境大堂分店除外。