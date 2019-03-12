【白色情人節甜品】LadyM開心果千層、櫻花樹蛋糕...仲有$3.1莓批

二月雖然過去了，但來到三月的白色情人節（3月14日），情侶們又有機會放閃，趁著這幾天選購蛋糕，予二人分享，繼續甜甜蜜蜜。 資料圖片：官方圖片

小巧富士山蛋糕 LadyM開心果新口味

張敬軒的《櫻花樹下》、陳奕迅的《富士山下》都是膾炙人口的情歌，而餅店Twinkle Baker Decor的幾款新蛋糕，也剛好以櫻花及富士山作藍本，造型可愛，而且還設大小版本，不怕吃不下。至於貴婦的代表Lady M，最近就推出開心果口味千層蛋糕，層層忌廉散發果仁香氣，二人分享一件就剛剛好。而大型連鎖店方面，東海堂依然以士多啤梨掛帥；聖安娜則推出全新的黑森林主題。

按圖看各餅店蛋糕款式及價錢：

【Twinkle Baker Décor】富士山下$368（6吋）內裡是白朱古力慕絲、抹茶牛油蛋糕以及士多啤梨流心。

+ 7 + 6 + 5

Twinkle Baker Décor

地址：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場1期2樓201號舖

電話：2956 1338

營業時間：星期一至日12:00pm-8:00pm

Lady M 銅鑼灣旗艦店

地址：銅鑼灣 Fashion Walk 加寧街 1-3 號地下 C 舖 (食街)

電話：2861 1866

營業時間：星期日至三 11am – 10pm、星期四至六 11am – 11pm

午市時段：星期一至五 12pm – 2pm

東海堂

各大門市有售

聖安娜

各大門市有售

DIY烘焙店自製浪漫 50款甜品食譜

覺得光吃蛋糕太寡？情侶們也可光顧坊間的自助烘焙店，一同享受DIY樂趣。入場只需選好蛋糕款式，就會獲派附有製作教學的平板電腦，根據指示執材料、焗蛋糕、做裝飾，整個步驟需時約2小時。

按圖看自助烘焙店甜品款式及價錢：

烘焙店環境開揚，材料、設備都一應俱全。（攝影：龔嘉盛）

+ 2

Home.焙小日子荃灣店

地址：荃灣楊屋道18號荃新天地2期地下27號

電話：3997 3485

營業時間：10am-10pm

備註：收費只限一人入場，二人同行需加$60（平日）/$80（六、日）。建議預約。

窮人拍拖恩物 $3.1蘋果批

想來想去，也是不想大費周章的話，那麼M記便是你的最佳選擇。適逢同是圓周率日的3月14號，全線麥當勞都會以$3.14 （實收$3.1）的優惠價，售賣蘋果批及野莓吉士批，拍拖的學生哥也可受惠。

全線麥當勞都會以$3.1 優惠價，售賣蘋果批及野莓吉士批。

McDonald

供應時間：3月14日4am起至3月15日凌晨3時59分止

供應分店：全線分店，海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、香港國際機場離境大堂分店除外。