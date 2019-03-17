【將軍澳美食】走入海濱長廊食浜燒海鮮　多款海產即叫即燒！

這次介紹在將軍澳的浜燒海鮮店，率先為大家試味！完餐後更可以在海傍散步，一大享受。

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日式燒烤吃得多，但要在香港找一間海傍居酒屋，嘆即燒海鮮的東瀛風味，今次還是初體驗。（作者提供）

日式燒烤吃得多，但要在香港找一間海傍居酒屋，嘆即燒海鮮的東瀛風味，今次還是初體驗。前幾天貓人就捐窿捐罅來到將軍澳，在中密度住宅群下，找到這間日本過江龍食肆。

餐廳大門對正海濱長廊，以產地直送海鮮作招徠，店內除設有大廳，亦有仿榻榻米包箱座位，打開房內竹簾可直望海濱一帶。

我與好友2人獲安排坐於大廳的4人座，枱上放有微型燒烤爐，也算坐得舒服。打開各類餐牌，種類不少，除了多款海產讓人即點即燒外，也有供應刺身、壽司、燒物、串燒、海鮮丼及拉麵等，價目相當親民。一場來嘆浜燒，我倆當然主攻多款海鮮啦！

大蜆

名乎其實，大大隻，共6隻，擺上燒爐與甲羅燒一齊燒，不一會，各大蜆已陸續開口，猶如伸着脷向我招手。忍唔住一口氣吃盡，毋須調味已注滿啖啖鹹香鮮味。不過燒烤時小心打翻，浪費蜆汁。

蟹味噌甲羅燒

以蟹膏蟹肉釀入蟹蓋來燒，滾呀滾，在沸騰中再將鵪鶉蛋汁混合，邊燒邊攪拌。差不多枱枱都有點，室內濔漫濃郁蟹香。

鮑魚

飽魚。（作者提供）

生猛新鮮！漲卜卜的鮑魚在燒爐上仍郁來郁去，爽口有嚼勁，但貓人忘記了調味下，味道較淡。

赤海老一對

赤海老。（作者提供）

大蝦長達8寸，肉質豐碩結實，彈牙味鮮，惟蝦膏較少。

北海道牡蠣燒

北海道牡蠣燒。（作者提供）

看似平平無奇，濃郁芝士下蘊藏3隻燒蠔及洋蔥，蠔味香濃肉嫩幼滑，透着淡淡清香柚子味。

明太子雞蛋卷

卜卜脆的明太子為雞蛋卷帶來微辣感，蛋帶少少焦香。特意用來壓軸填肚，大滿足！

一場來到嘆浜燒，不妨趁機漫步海傍吹吹風，享受香港少有的恬靜與閒情。

晚膳限時個半鐘，到訪當日職員忙到踢晒腳，要有心理準備花點點耐性等候入座及點菜。

餐廳：浜燒太郎

貓人為食指數 （最高10分）：

美味：8

服務：7

環境：8

抵食：8

回頭：8

整體：8

撰文：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「走入海濱長廊食浜燒海鮮」​】

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