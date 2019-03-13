【特色散水餅】插畫家謝曬皮惡搞散水撻！抵死IT狗、腦細插圖

每年三月都是打工仔的離職潮，快將離職的你，除了安排手上工作的交接，也該好好跟同事們話別。插畫家「謝曬皮」早前就跟Cafe合作，推出惡搞散水餅，今年再加推2.0版本，定能博得同事一笑。 資料圖片：官方圖片

Mean爆插圖！離職不忘揶揄

插畫家「謝曬皮」再度跟Beans Cafe 合作，繼Cupcake之後，今次再推散水餅2.0，離職同事可以考慮一次過買齊兩盒。 今次2.0的設計沒大改變，只是將Cupcake換成撻，盒子照舊印著語帶諷刺的「他朝君體也相同」，撻上亦插上抵死插圖，如「IT狗」、「腦細」、「打雜」等，可以送給相應的同事，認真搞笑。散水撻含多種口味，朱古力、抹茶、雜莓，檸檬等，整體價錢跟連鎖店相若。若然只求散水餅樸實好吃，也可參考早前的散水餅推介。最後，希望大家都找到好工作！

按圖看散水餅的設計及插圖：

謝曬皮筆下的卡通人物，一臉厭世，夠頂癮。

+ 6 + 5 + 4

Beans Cafe 各門市

查詢：5223 0146（Whatsapp）

價錢： $380/盒，12件 (連送貨服務)，自取八折。訂購兩盒，第二盒可享九折。

備註：訂單須最少於3個工作天前訂購