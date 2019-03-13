【旺角牛肉麵】台灣過江龍麵店即將抵港　主打麻辣牛肉手工拉麵

牛肉麵堪稱是台灣的「國民美食」，除了紅燒牛肉麵之外，各餐廳也變奏出不同款式，如清燉牛肉麵、麻辣牛肉麵、葱燒牛肉麵等，麵條多數有關廟麵、寬粉、粉條之類的，台灣的其中一間牛肉麵店，雖然只成立了6年，卻早已衝出台灣，先後在澳門、中國內地甚至美國等開分店，而該店亦已確認將於5月底正式落戶香港，登陸旺角朗豪坊。

「勝面」對香港人來說或許不是個太熟悉的牛肉麵店名字，但它在台灣當地有一定人氣，其麻辣牛肉麵不論湯底還是牛拉麵，都極有看頭。餐廳方面曾表示，牛肉麵走創新風格，創辦人徐國勝將川、湘、浙的料理精髓融為一體，餐廳除了賣拉麵外，也有泡飯、湯類和餃子，而總主廚則曾擔任前總統馬英九官邸主廚。

要構成一碗好味的牛肉麵，需要具備以下三大重點：

（1）湯底：牛骨湯底熬足72小時，湯色呈奶白，啖啖盡是醇濃牛脂香氣，但不會過濃，比起坊間以豬骨及雞骨煮成的湯底更為清爽，沒有多餘的雜味。

（2）牛肉：選用濕式熟成21天的板腱牛肉，油脂分佈平均，筋位充滿嚼勁，並以真空密封包裝處理，保留水分、肉汁和營養，以川燙方式來煮，涮一下就可以吃。

（3）麵條：手工拉麵彈性十足。

勝面的麻辣牛肉麵最為經典，除了切片牛肩肉外，其配菜也獲網民讚賞，溏心蛋蛋黃晶瑩，而鴨血煙韌入味，跟豆腐一樣盡吸湯汁，彷彿將火鍋元素帶到牛肉麵一樣。（餐廳提供）

勝面曾榮獲「2018犇FUN嘉年華台北國際牛肉麵節大獎」，紅衣者就是勝面代表，他從台北市場柯文哲手上接過獎座。（facebook：勝面總部）

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