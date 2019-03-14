【中環蛇竇】樂香園將光榮結業！嚐滑蛋叉燒飯人龍長達7個舖位

食店「光榮結業」這四字一出，就會引來大眾關注。今次表示要結業的食店是位於中環的樂香園咖啡室，不過各位應該對於「蛇竇」這名字較為熟悉。這裡最有名的莫過於滑蛋叉燒飯，還有雞批。如今這裡要結業了，令更多人想趁這個墟，去潮拜此地。

為滑蛋叉燒飯而來 堂食外賣照殺！

平日中環一到下晝就已經好多人排隊食飯，今日（3月14日），離結業剩下3日的下午，引來一堆上班族朝聖。筆者以「堆」來形容，因為人不是一個一個地排，而是一堆人站在門外，場面都幾誇張。

筆者大概一點左右到，是午飯繁忙高峰期，目測超過50人排隊，人龍長度達7個舖位，比平日可能大概3個舖多了1倍。細聽各位來排隊的朋友們，都是為了「滑蛋叉燒飯」而來，就算堂食吃不到，外賣都「照殺」。當下筆者在想，到底是有多想吃這飯才會願意排超過1小時的隊去食。不過，有不少排隊人士真的是喜歡「滑蛋叉燒飯」，想趁最後機會再嚐滋味，才會排隊。

按圖睇到底「樂香園咖啡室」有甚麼好吃！

下午大概一時，現場真的是一「堆」人排隊。

+ 7 + 6 + 5

小店將於下星期一（3月18日）光榮結業，各位愛滑蛋叉燒飯的朋友，便要把握最後機會了。

樂香園咖啡室

地址：中環機利文新街8-12號

結業日期：3月18日