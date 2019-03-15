【中環蛇竇】樂香園將光榮結業！高𡶶期日賣80斤叉燒人龍佔7舖位

食店「光榮結業」這四字一出，就會引來大眾關注。今次表示要結業的食店是位於中環的樂香園咖啡室，不過各位應該對於「蛇竇」這名字較為熟悉。這裡最有名的莫過於滑蛋叉燒飯，還有雞批。如今這裡要結業了，令更多人想趁這個墟，去潮拜此地。

為滑蛋叉燒飯而來 高峰期日賣80斤叉燒

平日中環一到下晝就已經好多人排隊食飯，今日（3月15日），離結業剩下3日的下午，人龍依舊很長，記者由於昨天已經來過視察環境，知道12-3pm是人客高峰期，於是就3pm後才到訪「打擾」了！準時到達後，人龍比昨天的7個舖位，減至3個，目測排隊人數40人左右。我走到門口，見太子女正忙著收錢，不敢上前打擾，於是在門外待了一回，拍拍周邊日常。

細聽各位來排隊的朋友們，都是為了「滑蛋叉燒飯」而來，就算堂食吃不到，外賣都「照殺」。當下筆者在想，到底是有多想吃這飯才會願意排超過1小時的隊去食。不過，有不少排隊人士真的是喜歡「滑蛋叉燒飯」，想趁最後機會再嚐滋味，才會排隊。

下午大概一時，現場真的是一「堆」人排隊。

幸好今日（3月15日）下午沒有下雨，都無排得咁辛苦，事關前兩天下雨的話，食客們要冒雨排隊。

蛇竇名物：滑蛋叉燒飯、雞批、菠蘿包

「我叫滑蛋叉燒飯啊。」

「我要雞批加凍檸茶。」

客人不斷叫著下單，有的是熟客，繼續幫襯滑蛋叉燒飯加餐肉，有的是慕名而來，叫了一份雞批和菠蘿油。

菠蘿油，菠蘿面厚實而不易散，入口脆而有菠蘿味。是的這菠蘿包是有菠蘿的味道，攝影師在旁嚐了口，覺得像鳳凰酥。問及為何會這樣？太子女一句，「唔話你知，秘密。」笑言，小時候公公做好一盆菠蘿包，只會吃菠蘿皮，包會放下來不吃。後來被媽媽，即老闆娘鄺潔芳責罵被寵壞了。

按圖看「樂香園」的招牌食物：

各位食客都是為此滑蛋叉燒飯而來，臨近結業的日子，高峰期賣達80斤叉燒，比平常多出近一倍。

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第二代傳人「美少女」老闆娘：「最不捨是客人！」

終於來到主角出場，老闆娘鄺潔芳，她是這店的第二代傳人，接手新舖位經營達八年。熟悉她的客人會叫她「美少女」，賣賣口乖之餘，又哄得老闆娘愉悅。

老闆娘雖然會大聲講落單，但她一聽到我們一句「美少女老闆娘」，就會好開心，可愛得蹺了一下頭髮，說：「使乜講。」問及可否幫她拍張照，還說「我使唔使化個妝先上鏡。」我們繼續賣口乖，「你平日唔化妝都靚啦。」哄得她不亦樂乎。

老闆娘鄺潔芳，8年間都親力親為，今次要將店舖光榮結業，最不捨是客人。

其實在此做了8年的時間，到了將近最後一刻，問老闆娘有咩唔捨得，「唔捨得客人啦！覺得佢哋知道要唔做，特登過來仲要等好耐都體諒，呢幾年儲落嘅人情味都值得。」

由朝早七點開店，到晚上七點關門，其實要準備開店的時間是4am，關門後還要收拾，結果10pm才完成工作。女兒表示，見家人如此忙碌，不如趁租約期滿，讓家人休息，亦令店舖休息。

按圖看店內環境：

去到店舖將近結業的日子，每一刻都有客人到訪，老闆娘和店員都忙個不停。

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後會還有期嗎？店主保持神秘

有不少客人到訪都會問，「幾時再開啊？」「下次搵舖揀邊度？」一律回答：「唔話你知。」保持神祕感。其實與其問下次去邊度開，不如享受這刻可以吃到雞批的時光。這裡的食物，不浮誇沒有特別包裝，但勝在於這區算平，$5一個菠蘿包，在中環區那裡找到呢？

各位來光顧的熟客，看到他們會與老闆娘有講有笑，甚至再熟點的朋友會叫她做「美少女」，短短的一天內已經感受到當中的感情，吃的是那份人情味與回憶。

這感覺是老店的情懷，很老土卻很真實，無論是此店，還是其他老字號，感覺亦然。

樂香園咖啡室

地址：中環機利文新街8-12號

結業日期：3月18日