【睡眠食物】舒緩失眠9大食物　有覺好瞓唔怕會有黑眼圈！

「每日最少要睡夠8小時⋯⋯」這一句話可說是由細聽到大耳熟能詳的建議，不過即使「有幸」可以每日預留8小時睡覺，只要一睡得不好或失眠便和捱通宵沒有分別。原來除了瘋狂數綿羊之外，如想令自己更快入睡的話其實亦可以從改變飲食習慣中入手。

有統計顯示，人一生睡覺的時間長達26年，所以有高質素的睡眠對身體非常重要。維持睡眠質素有助降低患慢性疾病的機會，並保持腦部和消化系統健康，同時增強免疫力，對身體的健康十分重要。

如果想舒緩失眠癥狀的話，可以在睡前吃含豐富褪黑激素（melatonin）、鎂（magnesium）、芹菜素（apigenin）、蛋白質的食物。

褪黑激素是一種有助調節睡眠的荷爾蒙，令人可以更快入睡及提升睡眠的質素，甚至可以減少日間帶來的疲勞感。而鎂雖然和治療失眠並無直接的關係，但它可以降低阻礙睡眠的皮質醇（cortisol）水平，使睡覺時會遇到的障礙減少。

另外，芹菜素有助於安定神經，消除煩躁及幫助睡眠。最後，在吃了大量含蛋白質的食物後，身體需花費更多能量去消耗和吸取營養，所以就會越來越累亦更容易入睡，而在睡眠中醒過來的情況亦會大大降低。

按圖看有助入睡的食物種類：

1.杏仁：作為褪黑激素的來源，使杏仁成為有助入眠的食物之一。另外，只要1安士的杏仁（約23粒）便可以帶來每日19%的鎂所需，只要睡前吃便可以改善你的睡眠質素。（資料圖片）

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資料來源：healthline