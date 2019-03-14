KFC於三月又推出一系列優惠券，內容照舊是折扣優惠，如$20五隻雞翼等，只要將文中的優惠券截圖儲存，於分店以手機展示即可使用。 資料圖片：官方圖片

16款優惠券！涵蓋早餐、精選套餐

今次品牌一共推出16張優惠券，一半為早餐優惠；一半則為精選套餐、單點折扣，如$11兩件葡撻、$20五隻雞翼等，使用期即日起至3月20日。只要儲存以下優惠券截圖，以手機展示即可使用，十分方便。

按圖看各款優惠券並以手機截圖：

16款優惠券涵蓋早餐、精選套餐，最平由$11起。

+ 6 + 5 + 4

肯德基

各大分店

其他連鎖店優惠：Haagen-Dazs買一送一

知名雪糕連鎖店 Haagen-Dazs，最近亦會推出雙球買一送一優惠。由3月15日起至3月24日，只要八達通付款購買雙球雪糕、即可享有買一送一優惠。

以八達通付款，即可享雙球雪糕（$65）買一送一。

全線Häagen-Dazs雪糕專門店

（不適用於淺水灣The Pulse店）

九龍灣IKEA飲品買一送一

位於九龍灣的IKEA分店，由即日起至3月31日，逢星期五購買任何手調飲品，即可享有買一送一優惠，優惠亦適用於最新推出的海鹽焦糖咖啡。

逢星期五購買任何手調飲品，即可享有買一送一。

宜家家居九龍灣分店

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox 四樓