【食物安全】油甘魚藏多條40cm紅綫蟲！誤食可致胃痛腹瀉（慎入）

影片可能引起情緒不安，敬請留意！ 大眾知道生的淡水魚有寄生蟲，但對於海魚（三文魚、吞拿魚、油甘魚等）和其他海產也含寄生蟲的風險似乎警覺不足。最近再有報導關注魚生有蟲的問題，並紛紛引用去年底一段由KACA Life上載至Youtube的影片，影片由一名韓國專業的魚生廚師Gapsu於2018年夏天拍攝，為提出海魚的寄生蟲問題而特別攝錄。

從片中所見，師傅生擒一尾油甘魚，先在頭部放血，然後生劏活魚，取出仍跳動的心臟，然後手起刀落將油甘魚起肉，切成兩大份肥厚魚生。觀察下發現魚肉上有些相同顏色的東西正在震動，刀鋒一鑽，帶上手套的師傅拉出一條幼長的寄生蟲，伸長後的長度約40厘米，有整條油甘魚的長度。再剖開魚肉查檢，發現更多幼長的寄生蟲蠕動。

眾所周知生的淡水魚有寄生蟲，但對於海魚（三文魚、吞拿魚、油甘魚等）和其他海產也含寄生蟲的風險似乎警覺不足。（資料圖片/王嘉豪攝）

影片的字幕說：「這種疑似子宮線蟲，又稱「紅綫蟲」（Philometroides seriolae）不是有毒的。據知，紅綫蟲本身不會導致人類患上疾病，受感染的海魚雖外表有異樣，卻沒有被發現染上疾病。魚肉上的寄生蟲洞通常充滿了蟲的排泄物，人類吃到這些排泄物會導致腹瀉、食物中毒和胃痛。如果只發現少數蟲體，可以將受染的部分切掉後進食其餘魚肉。大約30厘米長的「紅綫蟲」，可產600至800萬條卵生幼蟲，大部份幼蟲會被浮游生物吞吃，當油甘魚進食浮游生物後便感染寄生蟲形成循環。「紅綫蟲」對人類沒有傳染性，它不等同有害的異尖線蟲（Anisakis），它比「紅綫蟲」短約10厘米，容易被高溫殺死。」

由於影片的映像，非人人可承受，下圖為影片截圖，畫面比較溫和，從中見到春夏季中捕捉的油甘魚，被發現大量「紅綫蟲」（Philometroides seriolae）：

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警告：以下影片可能引起情緒不安，敬請留意！

異尖科線蟲通體白色，寄生在海魚、甲殼類（蝦）和頭足類（魷魚）的海產體內，人類誤食未經煮熟含有異尖線蟲的魚肉，可能會受感染，患者會出現劇烈的腹痛、腹瀉或過敏（紅疹和痕癢）等反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，寄生蟲（例如肺吸蟲）可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

按圖了解安全食用魚生方法：

參考資料：香港食物安全中心／KACA Life影片／dailymail.co.uk