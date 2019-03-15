【減價】九龍灣PIAGO百貨月尾結業！食物家品減價促銷$12店再8折

位於九龍灣的PIAGO 日本百貨，將於今個3月尾結業，店內的超級市場、家品部、精品部等等，都會減價促銷！而當中一律$12的雜貨店，不少貨品更可享額外8折優惠，也就是$10有找！ 攝影：曾兆璋

隸屬UNY日本百貨 3月尾結業

PIAGO位於九龍灣店的商場內，開業多年，是隸屬UNY旗下的日本百貨店。店舖樓高兩層，結合超級市場以及家居百貨，向來都有不少捧場客。不過，近日店舖就宣布，將於三月尾結業，店內亦隨即貼滿了清貨減價的海報。而記者就到訪過，看看店舖有什麼清貨優惠。

PIAGO位於九龍灣地鐵站上蓋，平日吸引不少市民幫襯。

超級市場優惠一般 可細心格價

PIAGO的下層全為超級市場，主要售賣冷藏食品、水果、壽司刺身、麵包、零食、乾糧、護膚品、廚房及廁所用品等，折扣優惠主要適用於冷藏食品、零食、乾糧，介乎8-9折，不算特別吸引，有興趣掃貨的朋友可以慢慢格價。場內亦設天仁茗茶、MilkTop雪糕、章魚燒等外賣店，逛久也可醫肚。

按圖看超級市場的優惠濕貨款式及價錢：

+ 8 + 7 + 6

按圖看超級市場的優惠乾貨款式及價錢：

+ 9 + 8 + 7

上層家品雜貨、$12店再八折

至於店舖上層則分為幾個區域，分別為廚具、家品、電器、精品玩具，折扣優惠多是8折，然而因售價較高，所以慳得也較多。部分電器陳列品亦有特別優惠，詳情則可諮詢店員。至於場內人氣$12雜貨店，亦是全場8折，折扣後即$9.6，相當划算。最後來到出口附近的Sanrio精品店，店內折扣優惠介乎5-9折，粉絲們可以來看看有沒有心水。

按圖看優惠廚具、家品、電器款式及價錢：

+ 10 + 9 + 8

按圖看$12雜貨、精品款式及價錢：

+ 9 + 8 + 7

PIAGO

地址：九龍灣德福廣場2期401至402舖及501至502舖

營業時間：10am-10pm