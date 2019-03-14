【銅鑼灣周末遊】維園花展2019開鑼！賞42萬株花＋三餐食玩行程

周末不待在家，一於出街去食買玩！ 今次為大家提供銅鑼灣周末遊提案！適逢維園花卉展覽2019開鑼，一於吃完早午餐麵包店，再行花展，直落食埋晚飯和甜品，事不宜遲，即約埋朋友出街玩！ 圖片：資料圖片

12nn 早午餐時間

Share le Pain：台灣過江龍髒髒包爆漿珍奶包

想輕食的話，可以吃麵包。台灣過江龍大熱髒髒包登港，有多款手工烘焙軟包，如爆漿珍奶包，更不少得台式飲品，藍芝士奶蓋更是香港限定特飲。其實，一個髒髒包分量都不少，比臉還要大（記者是大面人），所以一個包加杯飲品都夠能量，待會出發去花展影相！

按圖睇 Share le Pain有咩食！

髒髒包共有3款口味，左起是朱古力味、抹茶味和士多啤梨味，每款的餡粒都不一樣，而且超大個，下文會再作詳細介紹。

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Share le Pain

地址：銅鑼灣世貿中心207-208號舖

電話：2328 0178

Crostini旗艦店：蛋糕甜點＋限定Tea Set龍蝦餐

如果麵包不夠飽，有本身賣開麵包蛋糕的 Crostini。今次港島區開分店，還推出限定西餐，如意粉和tea set，再歎杯幼滑手沖咖啡，正！

按圖睇Crostini銅鑼灣店有咩食！

尊貴下午茶$328/二人份｜目前為銅鑼灣店限定，三層式下午茶可配自選茶飲。每層有不同的小點心和蛋糕，能一次過享用多款蛋糕櫃上的甜點，下圖將會逐層詳細介紹。

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Crostini

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場7樓728-729號舖

營業時間：星期一至日11am-9pm

3pm 中午時間

維園花展2019：賞主題大紅花兼影42萬株花

食完午餐，出發去賞花！維園花展2019開鑼，今年主題花為大紅花，艷麗的花卉在向大家招手。大紅花，常見為紅色，亦有粉紅、黃、白等顏色，有些甚至一花雙色，艷麗有朝氣。

每逢花展，都會有不少參展單位製作創意花卉展品，今年不例外，繼續有不少創意作品，更多了一些藝術裝置，讓你賞花時可以看看關於園林的作品。

不過，今年花展期間又是雨季，這幾天天氣報告都預告會下雨，各位賞花的朋友們，要準備定雨具了。

按圖看「維園花展2019」有咩睇！

維園花展2019開鑼！今年主題為｢大紅花說願｣，42萬株花爭妍鬥麗。

2019年香港花卉展覽

地址：香港銅鑼灣維多利亞公園

日期：3月15-24日

時間：9am-9pm

電話：2601 8260

費用：$14（全費）；$7（優惠收費）

優惠收費適用於，

1）4至14歲兒童、全日制學生

2）60歲或以上長者

3）殘疾人士及其同行照顧者（每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）

星期一至星期五期間之入場優惠

1）60歲或以上長者免費參觀

2）殘疾人士及其同行照顧者免費參觀（每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）

3）30人或以上的團體可獲成人半價優惠，惟團員必須一同進場

6pm 黃昏時間

喜茶：經典金鳳茶王、季度多肉車厘特飲

逛完花展，應該會想吃點小食、喝點東西，就可以回到銅鑼灣喝杯台式飲品。難得到了銅鑼灣，剛好有人氣爆燈的喜茶分店，而且有兩間，分散人流。喜茶除了經典茶王芝士奶蓋，還有季度特飲沙冰，飲完透心涼。

當然，銅鑼灣有好多台茶店，不去喜茶，都可以去附近的渣甸街，有好多選擇。

按圖睇喜茶有咩飲！

新店推出一款限定飲品，多肉車厘 $49。飲品有車厘果肉加士多啤梨果肉，飲落清新有水果的香甜，半糖都好夠味。

喜茶

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場3樓330-331及326號舖

地址：銅鑼灣時代廣場B216

7:30pm 晚飯時間

地元酒場：飲食記者轉行開居酒屋 主打串燒配清酒

逛完一日街，影完一日相，可以到這間居酒屋歎串燒、飲清酒。這裡的老闆之一，Mandy，不做飲食記者，走去開居酒屋，店內串燒有質素，醬料都是自家調配，還提供清酒pairing服務，讓你有好味串燒之餘，又有美酒作伴，夠晒Chill！

按圖睇地元酒場有咩食！

各式串燒 $22起。

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地元酒場

地址：銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈2樓D室

營業時間：星期一至日 6pm-12am

備註：只收現金

Top Blade Steak Lab：$150歎高質美國牛扒 任食現炸薯條

不喝酒的朋友，有新開平民價牛扒店，$150都已經食到高質美國牛扒，而且薯條任食，好快回本！

店內有提供 Flat Iron，這部分是來自牛的三角肩對上（Top Blade）的部分，每隻牛大約只有5kg，此部分油脂分佈平均，惟肉內暗藏粗筋，直接煮的話會變得很韌，難咬斷，因不能以機器切割，一般都是拿來做免治牛肉。

只要多花心機，人手將筋全去掉，其嫩滑程度僅次牛柳，因切割後的形狀似熨斗、扁平而得名Flat Iron。店主Oscar 指，「當初不少客人看見價錢後，都會以為我們賣的是港式扒房發粉扒，光顧過後才知道不是那回事。」

按圖睇Top Blade Steak Lab有咩食！

香草平鐵牛扒$150（連任食薯條，加$48連沙律、餐湯） 重量約8安士，燒至約 medium，肉質鮮嫩富焦香，簡單以香草和鹽調味，便足以帶出肉味。

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Top Blade Steak Lab

地址：銅鑼灣希慎道2-4號地舖

營業時間：12nn-10pm

電話：2657 8210

10pm 甜品時間

eat darling eat：1,300呎創意港式甜品店 大賣吉士菠蘿包

聽說，甜品是另一個胃來消化，再給你一間創意甜品店提議。這店所推出的甜品，原為中式傳統甜品，如合桃糊，但大廚加了創意，變成合桃糊心太軟，實行中西合璧做甜品。

按圖睇eat darling eat有咩甜品食！

招牌菠蘿包 $38

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eat darling eat

地址：銅鑼灣百德新街27-47號及記利佐治街11-19號Fashion Walk地下17號舖

營業時間：星期一至四 11:30am-1am；星期五、六 11:30am-2am；星期日休息

今日行程去到呢度，下次再給各位周末遊食買玩提案！