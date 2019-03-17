【減肥】3大營養均衡飲食法　減肥減衰老增強腦部記憶

坊間流傳着各式各樣的減肥法，只要不吃某種食物，便可以神奇地減去十數磅。不過，這些減肥法都有機會造成營養不均，為身體帶來警號。和其他的減肥方法不同，區域飲食法（Zone Diet）強調的是均衡的營養，即使是減肥都要減得健康，要把身體維持在最佳的狀態。

這個方法由美國生物化學博士、前麻省理工大學科學研究員巴利席爾斯Dr. Barry Sears提出，希望透過均衡地攝取蛋白質、碳水化合物和脂肪比例將胰島素水平保持在適當的水平，以達到脂肪自然代謝、抵抗炎症和慢性疾病等效果。

那麼甚麼是均衡的營養呢？

每餐的營養分配應是40%的碳水化合物、30%的蛋白質與30%的油脂。 巴利·席爾斯Dr. Barry Sears

就這樣看來要每餐計準每種食物的百分比好像有點困難，但其實並非要如想像中標準，每餐都要用個磅計住計住。如Dr. Barry Sears所說，要實行這個飲食法其實只需要你的肉眼和手，在準備晚餐的時候，只需要把碟分成三等份，分別放入

（1）一份不超出一隻手掌份量（男生約4安士，女生約3安士）的低脂肪蛋白質，如雞或魚。

（2）兩份低升糖指數的碳水化合物。

（3）再在上面加上單元不飽和脂肪，如橄欖油、牛油果、杏仁等。

按圖看含豐富蛋白質的建議食物：

瘦肉（資料圖片）

按圖看含豐富脂肪的建議食物：

牛油果（資料圖片）

按圖看含低升糖指數的建議碳水化合物：

穀物例如麥片、大麥（資料圖片）

在這個飲食法當中，你一定要避免吃高糖分的生果、蔬菜、加工食品、碳酸飲料等，而茶和咖啡亦應該盡量少喝。不過要注意的是，由於這種飲食法並非如其餘的減肥法般極端，所以這個飲食法並不能大大降低體重，一年只可以減掉5-10%的體重。不過，正正因為這種飲食法夠均衡，因此可以帶來其他的好處，包括減慢衰老的速度，增強腦力等，是一個又健康，又可以穩定體重等飲食法。

資料來源：healthline, U.S.News