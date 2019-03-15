【深水埗日本菜】$6起平民火炙壽司！焦糖鵝肝、三文魚腩滿滿油香

舊區深水埗一向是平民美食集中地，近來區內多了間日式外賣店，主打各款火炙壽司，價錢最平$6起，夠貼地，難怪很快便儲下一群街坊熟客。 攝影：曾兆璋

平民食材細心料理 火燒逼出油香

店舖主打一系列火炙壽司，選擇約15款，當中最平價的三文魚，$6就有交易。儘管用料沒有特別矜貴，但勝在有火槍逼出食材油分，如左口魚邊、劍魚腩、牛肉等，燒過後油香撲鼻 ，頓然令人肚子打鼓。而且店舖懂得在細節處下心機，如魷魚會仔細鎅花邊、鵝肝灑上砂糖燒出脆皮等。雖然算不上是正統做法，但壽司都是即叫即製，成品香口惹味，飯粒濕潤不鬆散，整體不至於肥膩。另有普通手握壽司，價錢由$5起。

按圖看壽司款式及價錢：

+ 4 + 3 + 2

另有手卷、半打生蠔$100

店舖售賣壽司以外，當然少不了異曲同工的手卷，這裡就只講大眾喜歡的口味：海膽三文魚子、蟹腳蟹膏沙律、大葱拖羅......店舖怕客人吃到一半覺得寡，還會細心夾一些材料在飯粒裡面，想得周到。鍾情鮮味的朋友，來到還多一款選擇，因老闆向來是生蠔買手，菜單上有齊美國、南非、法國生蠔，可以由淡吃到濃。

按圖看其他食物款式及價錢：

+ 4 + 3 + 2

炙

地址：深水埗欽州街49號地下

營業時間：9am-10:30pm