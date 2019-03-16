【入廚貼士】15分鐘快速煮腍蓮子　綿綿鬆鬆入口即化養心安神

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快速令蓮子煮腍有好方法！記者實測了4種，比較當中找到最好、最有效、最方便的方法，保證做到又鬆又綿的靚蓮子。

攝影：尹嘉蔚

春天懨悶的天氣令人感到極睏、易倦、無心情、容易𤷪𤺧煩躁，好易惹人誤會以為你「黑面」，甚至感覺健忘。中醫認為春天宜調養脾胃，《黃帝內經素問》記載：「諸濕腫滿，皆屬於脾」，脾虛生濕，袪濕的治本之法是「健脾」防止四肢怠倦及精神不濟。據聞蓮子是天然的抒壓劑，可清心火、除煩熱、養心安神。

蓮子是天然的抒壓劑，可清心火、除煩熱、養心安神。

如何可快速令蓮子煮腍？記者實測了4種方法，同樣用15分鐘，觀察完成品的結果，當中有一種方法效果最好，而坊間傳聞的方法，出來的效果最差。

4種測試方法分別是（一）蓮子加水放入冰格冷凍結成冰後煲；（二）蓮子放入雪櫃冷藏一晚後煲；（三）用清水浸30分鐘後煲；（四）不做任何預備，即拆包裝即煲的「懶人法」。

4種測試方法分別是（左上）「懶人法」不做任何預備，即拆包裝即煲；（右上）用清水浸30分鐘後煲；（左下）蓮子加水放入冰格冷凍結成冰後煲；（右下）蓮子放入雪櫃冷藏一晚後煲。

先實測「冷凍法」看看，將蓮子當煲粥的米一樣放入雪櫃冷凍成冰，或者放入雪櫃下格放一晚後再煲，這些會否有助蓮子快速煮腍？按圖有「冷凍法」​實測：

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隨後嘗試用浸水法及乾脆「甚麼都不要做」的處理來煮蓮子，很多人會以前者的方法處理乾蓮子，幫蓮子「吸飽水」，後者是懶人做法，兩者結果有天壤之別。按圖有實測，猜哪種方法更奏效及其原理：

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下次煮蓮子不妨參考讓蓮子變鬆軟的方法，煲湯煮糖水皆可派上用場，保證入口即化，又鬆又綿。

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