【旺角/荃灣甜品】9款甜品半價！最平$28食士多啤梨奶凍、心太軟

每次飯後總感意猶未盡，食過甜品才算完滿。這間甜品店最近推出平日優惠，惠顧主菜，即可以半價柯打9款招牌甜品，旺角及荃灣分店都適用。 資料圖片：官方網站

晚市需惠顧主菜 9pm後直接半價

這間甜品店開業多年，以往曾多次推出身份證號碼配對優惠，廣為人知。而今次店舖就推甜品半價優惠，由即日起至4月18日，但凡星期一至四，於旺角或荃灣店晚市時段惠顧一客主菜，即可以半價享用指定甜品一客，如香橙班戟、綠茶Tiramisu、士多啤梨奶凍等，都是水準不錯的出品。而荃灣店在9pm後，更會免除惠顧主菜的限制，半價收費，附近街坊吃宵夜又多個選擇。

按圖看主菜及甜品款式、價錢：

餐廳由即日起推出甜品半價，優惠適用於旺角及荃灣分店。

+ 8 + 7 + 6

HeSheEat 旺角店

地址：旺角白布街22號藝興大廈地下4號鋪

電話：5571 3056

甜品半價優惠時段：星期一至四6pm-8:59pm，須惠顧一份主菜。

HeSheEat 荃灣店

地址：荃灣蕙荃街22-26號綠楊坊G15-16鋪

電話：2793 1688

甜品半價優惠時段：星期一至四6pm-8:59pm，須惠顧一份主菜；9pm後可直接柯打。