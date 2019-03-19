【為食推介】乾果店結業優惠　紅莓檸薑松子仁開心果$20包再八折

最愛光顧的乾果小店，要結業了！ 十個唔開心！都是租金惹的禍。以後想吃紫無花果乾，想吃秘製陳皮、話梅王、檸汁薑、生果片……便要行遠點，買貴點了。 攝影：鄒家鳳

老闆很慷慨，大部分的乾果零食也可試食，喜歡才買。

這只是一小部分的收穫，還有幾天可以再戰。

這小店隱藏在荃灣商場一角，毫不顯眼，今天才正式看看它的名字，叫「有營乾菓」，雖然只有百呎空間，但賣的乾果小吃卻種類多多，一包包，自家分拆散賣的，每包$20，除了一般的紅莓、甘草檸檬、話梅、開心果、腰果外，較少見的仁棯、烏酸梅、山楂果，甚至紫無花果乾也有，這種紫無花果乾，不常見，也不便宜，但這裡只賣$20包，有近200克約十多粒，我就沒見過更便宜的了，而且很新鮮又清甜。這天我就是為了「入貨」前來，誰知竟是結業在即，售罄之餘也不再來貨。我惟有另選其他乾果，療癒我的失落！

按圖看有什$20產品推介？

+ 6 + 5 + 4

除了$20包的乾果或堅果外，也有其他價錢的零食小吃，如史蜜夫鮮奶拖肥糖、台灣的蔬果片或凍乾的生果脆片，或土耳其的有機白桑子乾、黑桑子乾，或青海黑枸杞子等。

按圖看其他零食：

凍乾草莓脆片$35/包、$100/3包

+ 4 + 3 + 2

有營乾菓

地址：荃灣青山道264-298號南豐中心一樓A96號舖

結業日期：3月31日