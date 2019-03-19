【奇異莓】比奇異果更高纖有益？一文解答4大疑問及營養價值

近日在生果舖見到一種水果，大小如車厘茄般大，外皮綠色，英文名叫”Kiwiberry”，譯作中文即「奇異莓」。之所以有這個名稱，全因它切開之後就如迷你版的奇異果一樣。其實奇異莓並不是甚麼新產品，但水果店返貨量不多，而且很視乎季節，如每年2月底至4月中就是它的當造期。坊間有說法指奇異莓比奇異果更有營養，而記者就訪問了營養師，為這種水果來一個大解構！ 攝影：鄧穎琪

奇異莓跟奇異果一樣，產地以新西蘭為主，但不同國家都有不同品種，香港營養師學會認可營養師黃鶯（Annie）列出部分例子：

（1）紐西蘭：Takaka Green、K2D4及Marju Res

（2）美國：Geneva

（3）德國：Weiki

（4）波蘭：Bingo

奇異果、奇異莓究竟有何關係？

一般我們見到的奇異果有3個品種，青綠色的青奇異果、黃肉的金奇異果及青色為主中間呈紅色的彩虹奇異果。Annie指奇異莓都一樣有不同品種和顏色，部分果肉帶紅、部分則是純綠色或偏黃色，講到何以有顏色差異，她說：「主要是因為所含的天然色素和營養素不同，紅色果肉代表所含的多酚類及花青素比較多，具抗氧化功效及增強眼部健康。」

按圖看紅色果肉的奇異莓：

身邊不是人人都認識「奇異莓」這種水果，在公司請同事試吃一下，也有人大感驚喜，因為它外表像青提，內裡卻幾乎跟奇異果完全無異，Annie解釋：「奇異莓與奇異果屬同一科，營養成分類近，但奇異莓體積較小，而且表皮沒有毛，可以連皮吃，味道也較奇異果清甜。」

從外觀來看，奇異果跟奇異莓分別非常大，奇異果外皮毛茸茸，食之前會去皮，但奇異莓則表皮光滑，跟提子、車厘茄等差不多，並可以連皮原粒進食。記者親身摸上手後，感覺到後者整體較腍身，表皮又薄，似是大力些少都會把它捏爛。

切開兩種水果後發覺內裡非常相似，都是綠色果肉和黑色的可食用果籽，奇異莓吃起來較腍和清甜，今次吃到的一點也不酸。

有指「奇異莓」營養價值比「奇異果」豐富，究竟是否屬實？奇異莓有甚麼營養及功效？請睇下圖！

+ 8 + 7 + 6

有沒有人不宜進食奇異莓？

營養師Annie指，奇異果及奇異莓均含Actinidin（一種蛋白質分解酵素），部分人進食奇異果後會出現過敏反應，如痕癢或腫痛等，不過暫時對奇異莓敏感的個案並不常見，然而為安全起見，對奇異果有過敏反應的人在進食奇異莓後都可能會出現過敏，要多加留意和小心。

此外，奇異莓鉀質較高，腎病或洗腎人士宜控制食量。

哪裡可以購買奇異莓？

奇異果不算隨處可買，即使當造期也不代表常常有貨。記者去過惠康、AEON、一田、Market Place by Jasons等大型超市都未見有貨，惟最終卻在荃灣楊屋道街市的水果專門店找到，今次買的品牌$38/125克（大約12粒），店主說一般都稱它為「奇異果BB」。所以筆者建議想買奇異莓的朋友，最好去水果專門店或果欄等地方找找。

今次買到的是這一款奇異莓，產地為紐西蘭。

奇異莓有甚麼食法？

許多人認為奇異莓一啖一粒，既不用剝皮，又不用弄髒手指，十分方便。除了就這樣吃，其實奇異莓亦有其他食法，請參考以下圖片及簡易做法分享。