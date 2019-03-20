【走塑飲管】美國推海藻飲管似足膠飲管　可被天然完全分解更環保

「走塑」聲音日熾，特別是膠飲管問題備受關注，近年世界各地陸續推出走膠飲管措施。美國有公司打算今年夏天推出海藻飲管，外觀及質感跟膠飲管一樣，卻可被自然分解，亦解決現行飲管替代的不足之處。

全球「膠禍」嚴峻，未實施膠袋徵稅的國家尚未忌諱派膠袋，未走膠飲管的餐廳，習慣成自然，放眼垃圾桶內的膠飲管滿目瘡痍，嚴重污染環境。世界各地陸續推出走膠飲管措施，遠望英國有1361間麥當勞去年9月起改用紙飲管，法國有15萬人聯署拒塑膠飲管；近看台灣及香港，餐廳紛紛自主地推行走塑措施，由此衍生日新月異替代膠飲管的方案。

韓國企業生產大米飲管，台灣研發人員研究甘蔗纖維飲管，美國某創業公司於今年夏天將向市場推出海藻飲管，解決不銹鋼飲管在清潔上的不方便、竹子飲管留下的木頭味、玻璃飲管易斷的問題、紙飲管遇熱容易糊掉而產生的紙味。

雖可循環再用，但不銹鋼飲管在清潔上不方便，易留異味。（資料圖片）

按圖有膠飲管的替代方案，不過也有些不足之處，大家若用過其中一樣，也有同感嗎？

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每天美國人使用大約5億支膠飲管，它們的最終下場在垃圾堆填區或海洋中漂浮，可能在地球停留數百年後才被分解消失。美國公司Loliware以海藻為原料開發出一種可被生物降解的環保飲管，大眾又可如常使用飲管方便生活習慣。

海藻飲管可被生物降解，開發它的美國公司Loliware稱海藻飲管從外觀及使用感覺上跟膠飲管沒有分別。（圖片：futurism.com）

鑑於現行許多飲管替代方案仍有許多不足之處，Loliware的環境永續顧問薩爾茨曼（Daniela Saltzman）表示：

海藻飲管從外觀及使用感覺上跟膠飲管沒有分別，使用後約18個小時才會開始軟化，而且不會有多餘的味道。它由『超可堆肥』的海藻製成，如同丟棄香蕉皮一樣，僅需數星期便能在環境中降解，亦不會留下塑膠微粒的污染物。

薩爾茨曼再補充：「膠飲管多是『一次性』產品，丟棄後卻可被留存數個世紀，這樣看來沒有意義，因此如果可以用來堆肥或在海水中被生物降解，顯然比較合理。」

2015年8月，一隻海龜的鼻子被發現遭異物阻塞，美國研究人員在拔出「異物」的過程中，海龜的鼻子不停流血及痛苦地掙扎，最終被拔出的「異物」是一支塑膠飲管。環保組織The Last Plastic Straw創辦人努涅斯說：「膠飲管的壽命比人更長，甚至可延續至下一個世代。」



按圖（慎入）當年海龜被拔出「異物」時的實況截圖：

今年夏天Loliware開始將海藻飲管交給合作客戶，包括酒店萬豪集團（Marriott）及法國飲品公司保樂利加（Pernod Ricard），保樂利加為全球第二大葡萄酒與烈酒生產集團。Loliware預計 2020 年能生產超過 300 億支不同造型的海藻吸管，生產成本將與紙飲管相約。雖然海藻飲管可被食用，該公司的CEO - Chelsea Briganti提醒：「雖然這種飲管可以吃，但它本身不算是食物或點心，故此不要期待它像糖果一樣整支吃掉。」

參考資料：futurism.com