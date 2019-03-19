【馬鞍山美食】薩莉亞5月進駐！繼爭鮮吉野家後開店居民訴求成功

被指為「美食沙漠」的馬鞍山，繼爭鮮、吉野家進駐後，終於等到平價意菜餐廳薩莉亞加盟，馬鞍山居民苦等良久終於革命成功，即刻睇官方公布開幕日期！ 圖片來源：網上圖片

薩莉亞預計5月登陸馬鞍山

網民：雖然談不上好好味，但勝在性價比高！

美食沙漠繼爭鮮、吉野家進駐後，終於等到平價意菜餐廳薩莉亞加盟。有網民於2016年曾去信薩莉亞官方，期望餐廳進駐，等了2年多近3年終於成事，各位馬鞍山之友又多個食飯選擇。

其實馬鞍山區近年來多了餐廳進駐，一般為連鎖餐廳，如茶木、和民等，但偏向貴，如今薩莉亞進駐，有住馬鞍山的記者表示，「薩莉亞雖然談不上好好味，但勝在性價比高，市民可以多個食飯選擇。」不過，店舖進駐後都會考慮到排隊問題，「譚仔、吉野家有時都要排成個鐘，今次一開我諗都要排一個鐘隊先食到。」

按圖睇網民有幾想薩莉亞進駐馬鞍山！

美食沙漠繼爭鮮、吉野家進駐後，終於等到平價意菜餐廳薩莉亞加盟。(網上圖片)

+ 4 + 3 + 2

2008年登港主打意大利平價菜式

薩莉亞雖然主打意大利平價菜式，但其實這店是由日本薩莉亞株式會社於1968年開設，由第一家店只有36個座位的餐廳，發展到現時全球過千間舖，2008年正式進駐香港，如今設有超過35間分店，而官方預告本年5月即將進駐馬鞍山海柏花園。

裡面所推出的菜式夠平，廿幾三十元一道菜，與友人叫到成枱都菜式，除開平均一人都是六十幾七十元，抵到爆，難怪有人認為到此地開餐如放題，任叫完之後結賬都不會肉赤，如今馬鞍山友有福了。

按圖睇薩莉亞美食！

難怪有人認為到此地開餐如放題，任叫完之後結賬都不會肉赤。(網上圖片)

+ 3 + 2

薩莉亞意式餐廳

地址：馬鞍山海柏花園

預計開幕日期：5月