【元朗泰國菜】$15船麵挑戰層層疊！特色篤篤炸丸、牛扒沙律

去過泰國的朋友，總會懷念一小碗接一小碗的船麵。而元朗這間船麵店，最近也推出層層疊船麵，即將船麵還原成一小碗，吸引不少客人挑戰紀錄。 攝影：曾兆璋

船麵最平$10/碗 破紀錄獎$500

元朗這間泰式麵店自上年尾開業，因為店舖位置不算太就腳，所以下午茶及宵夜時段都比較靜一點。有見及此，店舖就於這兩個時段推出層層疊船麵，將平常的船麵縮小，猶如泰國的一小碗，首碗只需$15，其後第二碗$12，之後每碗$10，吸引不少客人前來挑戰，看看碗能疊得多高，成功打破紀錄的話，還可獲贈$500現金券。另外也有口癢的街坊，經過隨便吃幾碗醫醫肚。優惠時段內，客人還可以$15加配小食，以及$8加配飲品，換句話说，也就是$60就有三碗小船麵、小食及飲品。

按圖看船麵、小食款式：

泰式船麵之所以細細碗，皆因以往多在船上食用，分量少才不易打翻。平常人要吃幾碗才飽，因此疊碗的文化隨處可見。

+ 9 + 8 + 7

泰國布吉學藝 湯底走清新路線

記者親身試食過後，連帶配料吃的話，吃五碗約有六成飽，抵不抵食就要視乎個人食量。此外，船麵湯底風味較為清新，由大廚從泰國布吉學藝帶來，主要以牛骨熬製十多小時而成，沒有加豬或牛血，故味道相對清甜，帶陣陣藥材香氣，重口味的朋友可以枱上的魚露、辣粉、白醋調味。

阿叔泰麵

地址：元朗西菁街20號益輝大廈地下3號舖

電話：2887 3269

優惠時段：星期一至日3pm-5pm，星期五、六9pm-11pm

船麵價錢：首碗$15，第二碗$12，其後每碗$10（*以每人計算）

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