【雞蛋仔節2019】試勻10間特色雞蛋仔！喜茶、布丁燒、燒味雞蛋仔

街頭小食top10之一的雞蛋仔，款式陳出不窮，有加了雪糕的冰火雞蛋仔，甚至加了威士忌的雞蛋仔，想試的話，三月尾會有個雞蛋仔藝術節，場內10個攤位可以試到不同的特色雞蛋仔，即睇預告有咩食！ 圖片來源：官方圖片

銅鑼灣雞蛋仔藝術節2019 一次試勻10間特色雞蛋仔

今年第三屆舉行的「利園雞蛋仔藝術節2019」，為期兩日，3月30-31日，今次有排長龍的「喜」茶所推出的冰火雞蛋仔、以茶為題的「茶作tea-ed TEA」茶味雞蛋仔，還有期間限定的陳皮雞蛋仔及威士忌雞蛋仔，10間舖頭各有特色，喜歡雞蛋仔的朋友真的會大開眼界。

除雞蛋仔外，首次加入了其他以「蛋」為題的元素，例如可以吃到布丁燒，又有不少蛋主題的裝置藝術，假日可以去影影相留念。

按圖睇「雞蛋仔藝術節2019」有邊間雞蛋仔食！

1. HEYTEA 喜茶｜排長龍的喜茶，今次不止大賣飲品，還有加入茶王雪糕的雞蛋仔，實行冰火交融，入口很刺激。

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利園雞蛋仔藝術節2019

日期：2019年3月30日至31日

地點：銅鑼灣利園一期私家路希慎道33號

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