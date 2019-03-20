【灣仔拉麵】 碧咸大讚So Good！$160歎矜貴尾崎和牛沾麵

萬人迷碧咸早前又旋風到港，除了出席商業活動外，識飲識食的咸爺平常最愛到訪高檔食店。不過記者就發現，咸爺今次還光顧了一間和牛沾麵，賣相吸引之餘，價錢也挺實惠。 資料圖片：官方圖片、Instagram

咸爺早前襲港 拜訪三星壽司店

碧咸早前於3月10號旋風到港，於銅鑼灣大手掃貨，其間吸引大批眼利粉絲圍觀，親民的咸爺更大方跟女粉絲逐一合照，可謂有求必應。接著，他晚上便到全港最貴壽司店，人均消費逾$3000，於東京奪得三星米芝蓮榮譽的Sushi Saito用膳，並跟廚師團隊合照。據說店舖上年開店以來，一概不接受傳媒採訪，而且只接受VIP預訂，有錢都未必食到，認真巴閉！

碧咸早前到訪Sushi Saito，並跟師傅們合照。（IG：davidbeckham IG Story截圖）

親民之選 灣仔​尾崎和牛沾麵

三星壽司未必每個人食得起，不過，咸爺在翌日也幫襯了一間沾麵店，相對平民得多。店舖原來大有來頭，由早前來港，號稱「和牛界黑手黨」高檔食店Wagyumafia的同一班底開設，主打和牛沾麵，同樣採用脂肪分布均勻的頂級尾崎牛（Ozaki Beef），大大塊腩片燒至半熟，再配以和牛熬成的沾汁、韌彈麵條，難怪碧咸吃完都大讚So Good！店舖就像日本傳統的麵店，座位不多，於門口設有自動售賣機，客人需先買票再入座。店內除供應沾麵外，還可點和牛丼、餃子等食物，消費約數百元，喜愛和牛的朋友可以一試。

按圖看麵店食物及價錢：

碧咸於翌日到訪灣仔的沾麵店，食過後更大讚 So Good！

+ 5 + 4 + 3

Mashi No Mashi

地址：灣仔愛群道32號愛群商業大廈地下1B號舖

電話：2812 0500

營業時間：星期二至六6pm起營業，至食物售完為止

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