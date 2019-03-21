【古天樂有情有義】驚喜現身好友鄧一君車仔麵店　守承諾親身試食

前藝員鄧一君淡出娛樂圈之後，曾轉行做保險，至月前就在油麻地開設車仔麵店，鄧一君以老闆身份接受訪問時，被問到會否請曾經合作的古天樂來食麵，他說古天樂曾表示工作冇咁忙會來幫襯，昨日他竟然真的做「找數真漢子」，親自去食碗麵，還在店前合照留念！

年紀較輕的觀眾未必熟悉鄧一君，事實上他是當年的「香蕉仔」，童星出身的他90年代因拍攝《記得…香蕉成熟時》系列及《四個32A和一個香蕉少年》等成名，之後轉投電視圈，參演無綫電視不少作品，恰巧在《美味天王》、《烈火雄心》及《尋秦記》等都與古天樂（古仔）合作，當中以《烈火雄心》最讓觀眾深刻，鄧一君飾演智障的寶寶，與古仔飾演的二哥阿柏一段兄弟情，為觀眾津津樂道。

鄧一君（左）與古天樂識於微時，Friend到攬頭攬頸！（資料圖片）

兩人的友誼並沒有因一君在05年退出娛樂圈而結束，早年更有傳一君轉行做財務策劃師後，古仔是他的第一個客，儘管一君已否認事件，卻坦言跟古仔久不久仍有聯絡，更向傳媒謂：「轉行前同轉行後，佢都好支持我。」

今年初，一君投資40萬的車仔麵店「一君士多」開幕，不少傳媒都問起他會否邀請古仔來試食，他說想生意穩定一點才通知古仔，豈料最後是古仔自己找上門恭喜他做老闆，更對一君說：「我最近忙啲，遲啲有時間嚟試吓啦！」

一君士多的招牌是$68一碗的「富貴車仔麵」，有鮑魚和花膠等配料。（餐廳提供）

除了車仔麵，餐廳也有售賣辣陳皮魚蛋及燒賣，一君在麵店開幕時講過古仔一向對港式小食情有獨鍾，最想請古仔食咖喱魚蛋，未知最後又有冇請到？（餐廳提供）

古仔除了是電影演員，去年更榮升演藝人協會會長，大忙人自然分身不暇，所以無法抽身恭賀一君也是可以理解，相信一君當時亦未有太上心。然而，一君士多昨日在facebook貼出一君與古仔在店門前的合照，原來古仔果然「牙齒當金使」，親自來幫襯！

鄧一君昨日貼出這張合照，原來古天樂真的一諾千金，答應過會去幫襯就說到做到，「男神」之名當之無愧！（facebook：一君士多）

網友見到這張合照之後都大讚古仔有情有義，講得出做得到，又飲恨自己未能趕到現場跟古仔集郵。請按下圖睇網友留言：

事實上，古仔是圈中出了名的善心人及義氣仔女，除了低調行善之外，亦對不少圈中人照料有加。請按下圖睇古仔幫人事件簿。

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