【雪糕買一送一優惠】Mövenpick、Häagen-Dazs專門店地址及口味

天氣最近開始變熱，意味又是吃雪糕的時候！繼Haagen-Dazs之後，另一雪糕品牌Movenpick亦會於近日推出買一送一優惠，趕快約朋友分甘同味！ 資料圖片：官方圖片

Movenpick專門店 雙球雪糕買一送一

由3月23日至3月31日，只要於專門店購買雙球雪糕，即可享有買一送一優惠。專門店供應約16款雪糕口味，除了大路的雲呢拿、士多啤梨、朱古力，還有檸檬青檸雪葩、冧酒提子等特別口味，平常在酒店自助餐中才能找到。溫馨提示，雙球雪糕轉甜筒裝需要額外加$8。

按圖看雙球雪糕口味及價錢：

以往多在自助餐才吃到Movenpick，近年品牌開設專門店，消費跟Haagen-Dazs一樣走高檔路線。

MÖVENPICK®雪糕專門店

地址：觀塘apm商場LG層一田超市內

優惠期：2019年3月23-31日

營業時間：星期一至四12nn-10pm、星期五至日11am-10:30pm

Haagen-Daz專門店 雙球雪糕買一送一

由3月15日起至3月24日，只要八達通付款購買雙球雪糕、即可享有買一送一優惠。除此之外，品牌還在近日推出雪糕新口味，以及下午茶套餐。

按圖看優惠詳情及最新甜品：

+ 4 + 3 + 2

全線Häagen-Dazs雪糕專門店（不適用淺水灣The Pulse店）

春日限定堂食甜品及下午茶套餐

推出日期：3月13日至6月12日

銷售點：皇室堡、中環卡佛大廈、太古城、圓方及V City堂食專門店

售價：星期一至五$288，星期六、日及公眾假期$338

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