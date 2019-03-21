【薩莉亞】沙律現曱甴死屍　事主：「最慘係食到最後先見到」

稱得上是平民意大利菜的薩莉亞意式餐廳是不少人的心水抵食之選，3月19日有網民在討論區開post「薩莉亞隨沙津（律）送小強」，事主稱「最慘係食到最後先見到」。

從事主照片中可清晰見到一隻「小強」觸肢健全在沙律菜上已經反肚，狀甚嘔心令人錯愕。據留言指涉事餐廳為慈雲山分店，事主稱「叫店長出黎（嚟）解釋，連影都冇隻，個經理理都冇理過我，坐咗係（喺）度半個鐘等個店長，啲staff淨係識講幫我退錢，其實唔係錢嘅問題啊！係食物質素嘅問題啊！」

事主在討論區張貼照片揭發薩莉亞慈雲山分店的沙律有曱甴。（手機截圖）

記者致電慈雲山薩莉亞分店查詢事件，諮詢組長陳小姐稱有關衛生或深入問題待總公司回應，舖頭每星期有3次滅蟲，覆蓋堂食區及廚房，由滅蟲公司負責。當天事主發現沙津有曱甴，店舖有職員即時處理及安排退款，而事主即場回覆OK。

餐廳衛生蟲害問題一向備受關注，一些走大眾化路線，以實惠價錢作招徠，食客便能享日本、意大利菜質素的食物，但連鎖食肆接二連三出現蟲害，繼早前西環「爭鮮」三文魚壽司被發現有蟲，今次有網民投訴薩莉亞沙律有蟑螂，引起網民熱議。類似事態反映餐廳食品的衛生及食物安全問題惹公眾關注，同時讓人思考餐飲業界的衛生監管措施是否足夠，能否減少漏網之魚保障食用安全。

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