【雞翼食譜】懶人版花雕雞翼20分鐘有得食　想酒香更入味有妙法

以前在觀塘工作，會走到牛頭角的正宗文記小食買小吃，它以車仔麵為主，但我卻獨愛它的陳皮魚蛋和花雕雞翼。那花雕雞翼是冷盤，幽幽的酒香浸住嫩滑的雞肉，實在深得我心。之後不在觀塘上班，想試著自己煮醉雞翼，發現許多食譜的雞翼都要浸過夜，我也懶得煮了。直至後來有朋友教我煮熱食版的花雕蒸雞翼，只需20分鐘左右就食得，別有一番風味，卻同樣酒香馥郁！ 攝影、攝錄：黃卓敏、李賢華 剪接：潘諾兒

花雕酒即是紹興酒，理論上做花雕雞翼只需加花雕酒就可以，不過我習慣加點玫瑰露，兩者配合起來香味更濃郁。煮之前，母親千叮囑萬吩咐我，下丁點玫瑰露就夠，因為它味道濃，用酒太多容易變苦。冷盤的花雕雞翼需要浸過夜，烚完雞翼還要過冷河再用酒浸，對懶人來說，突然雞翼癮起卻要待到翌日才吃得到，感覺實在太煎熬了。今次的食譜毋須醃肉，雞翼、兩種酒加上鹽焗雞粉一同蒸就OK，大概20多分鐘就有得食。想雞翼更入味和易熟，有一個小撇步，就是在雞身剪開一小個缺口，十分方便。

蒸完之後同事問我：「雪凍食會唔會仲好味？」要注意的是，這個熱食的雞翼並沒有過冷河，蒸煮後醬汁會有雞油，放涼後便會凝固結塊，因此別以為雪凍了就會變成冷盤呢！不過熱食的滋味，也不會比凍食遜色，試一試就知道了。

花雕雞翼食譜

健康小貼士：

雞翼的雞皮雖然脂肪多，但膠質也多，有助補充膠原蛋白，令肌膚保持彈性。而且雞肉強腰健胃、溫中益氣，只要適量食用可增強抵抗力。

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食譜 花雕雞翼（蒸） 食材 雞翼10隻、花雕酒適量、玫瑰露1茶匙、鹽焗雞粉1湯匙 做法 1.在雞翼中間剪開一個小缺口。 2.雞翼洗淨，放於容器內，注入花雕酒至蓋過面。 3.加入玫瑰露及鹽焗雞粉拌勻。 4.煲滾一鍋水，開中火，隔水蒸雞翼20分鐘，即成。

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