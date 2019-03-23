【80後創業】動畫師轉行開純素cafe！無麩質伯爵茶蛋糕成網紅新寵

西環這小區，中西文化交融，有舊式麵包餅店，同時有不少咖啡店新力軍進駐。近期網上火紅的純素咖啡室，大家爭相為一件粉藍色蛋糕拍寫真。主打的無軼質伯爵茶蛋糕，幾乎是每位到場人士的必點甜品。其粉藍色加花瓣的造型，吸引不少本身無麩質敏感的朋友們去潮拜。 不過，店主Bryant之所以開純素咖啡室，是想令更多人認識手沖咖啡之餘，想令本身有麩質敏感的朋友都可以食到蛋糕。 攝影：鄭子峰

電腦動畫師轉行沖咖啡

「電腦動畫係香港好難做。」

常聽說，「讀嗰行未必做嗰行。」今次人訪的主角亦然，曾於英國生活了十多年的Bryant，因為小時候很喜歡《反斗奇兵》，所以修讀電腦動畫。後來回流到港，卻發現此行業於香港很難發展，「最接近的已經是麥兜，但都不是自己想做如Pixar的3D動畫。」與其繼續糾纏做得不愉快的工作，不如發展個人興趣，於是決定轉行沖咖啡。

店主Bryant，曾於英國生活十多年，其間學沖咖啡，甚至成為咖啡師，回流香港後，決定於堅尼地城開休閒咖啡室，介紹咖啡文化，同時推行無麩質糕點。

於英國在學期間已擔任咖啡師的Bryant，不是單純愛喝咖啡、沖咖啡，而是像品酒師一樣，去品味咖啡，甚至做到咖啡配對，濃味的黑咖啡用來配濃味的甜品等。既然飲咖啡飲到如此講究，就打算開咖啡室，有個舒服空間去介紹咖啡文化。

相信好多人都曾有個開咖啡店的夢，但要實行打本創業就卻步。Bryant在開舖過程當中，找舖位是他最煩惱的問題，「我已經找了很多舖位，想在寫字樓區開，但貴租而且繁忙，讓人無法靜下來品嚐咖啡。」於是到港島西看舖位，從香港大學站到堅尼地城，看過起碼十幾個舖位，最後還是喜歡這裡可以看到樹牆的地方，可以讓人有種莫名的安寧、休閒感。

咖啡室位於堅尼地城樹牆附近，一出港鐵站走3分鐘就到，非常方便，有種忙裡偷閒、安寧恬靜的感覺。

於Instagram一找這店的相片，10個有9個都會吃蝶豆花伯爵茶蛋糕。(圖片來源: Instagram)

各位都是為了這款蝶豆花伯爵茶蛋糕而來。

日賣200件無麩質蛋糕

「令麩質敏感小孩食到生日蛋糕。」

選了堅尼地城開舖，當然是喜歡這裡的慢活感，Bryant指，當年在英國生活，即使是倫敦這樣的大城市，生活都不及香港急速，「香港交通燈又轉得快，人又行得好快，好急。」於是就開了一個讓人慢下來的空間，歎歎咖啡，與友人聊聊天。

對於無麩質的概念，近年香港人多了關注，但還未普及，Bryant於是透過咖啡店來推廣無麩質這回事，而糕點是其中一個最多麩質敏感人士無法吃到的東西。

「曾經見過有孩子，由出世到現在都無食過生日蛋糕，眼見家姐都可以食，但自己又無份，太可憐了。」於是，Bryant就邀請無麩質餅師造更多無蛋、奶，甚至無杏仁的蛋糕，而已賣相非常吸引，甚至令本身無問題的朋友，都對無麩質蛋糕產生興趣，難怪店舖開幕至今，引來許多人前來影相打卡。

按圖睇Infiniti C有咩造型超靚的無麩質蛋糕！

蝶豆花伯爵茶蛋糕 $62，伯爵茶蛋糕比想像中鬆軟，有淡淡的伯爵茶香，味道微甜不膩，是女生會喜愛而沒有罪惡感的糕點。

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蛋糕造型美觀自然引來關注，開店不夠半年已吸引多間媒體公司報道，亦有很多網紅前往影相打卡，但除了令人可以有個舒服空間去歎咖啡、食蛋糕，最主要想希望推廣咖啡和無麩質文化，「香港其實無乜人認識麩質，以為自己吃完蛋糕會肚痛，會認為蛋糕就是會影響身體，但只要去除麩質，如蛋和奶，蛋糕是可以吃的，我想大眾對此多點認識。」

Infiniti C

地址：西環堅尼地城科士街40號浚峯地下6號舖

營業時間：星期一 8am-9pm；星期二至四、日 8am-10pm；星期五、六 8am-10:30pm

電話：3460 4996