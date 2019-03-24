【編輯推介】大圍隱世咖啡生活館　白色屋子空間洗滌心靈不孤單

攝影：黃寶瑩、尹嘉蔚

大圍是我成長的地方，由手抱嬰孩至30幾，我見證了區內一點一點的變化，1998年我讀中學二年級，那時青龍樂園和燒烤場尚未清拆。

1998年大圍青龍樂園的舊照。

大約至2012年尾，有間走日台系風格的café-「屋子咖啡」坐落區內一處幽幽靜靜的地方，周圍是矮樓房、小商舖、老榕樹，恬靜慢活的氛圍加「屋子咖啡」的一道倘大黯啡色木門，洋溢台灣步伐慢慢的節奏。那年香港漸漸湧現文青café，大圍舊街中「屋子咖啡」的出現是種莫大驚喜。那裡曾是我放空、發呆、深呼吸的一處心靈綠洲，也是我已逝愛情的埋葬地。於是有好些年，我不曾踏足「屋子咖啡」，因為我好怕好怕勾起回憶。至今有時回娘家途中，我也刻意繞路而行。我喜歡陳奕迅的歌「人總需要勇敢生存， 我還是重新許願，例如學會承受失戀」，模糊未清的思索，我還是勇敢地學，常帶著一本書叮嚀自己《帶自己，去更好的地方》﹣角子。

作者角子《帶自己，去更好的地方》是我很喜歡的書，第一百頁「要先懂得珍惜自己，才會把自己交給一個懂得珍惜你的人。」

那天，又走到大圍，刻下發現一幢四層樓高的白色樓房，外面有露台，地下一張長木吧台，暖色調木框玻璃大門，左側坐地木製指示牌，右側大葉花盤，牆上一盞白色路燈，燈下灰色水泥招牌刻上「屋子空間」。駐足，拉開趟門，回到「屋子」熟悉的感覺，咖啡、果茶、輕食、鬆餅，仍然是輕盈清新的元素，是家庭手作不強攻味蕾的味道。

屋子空間1樓是廚房，窗邊及室外有吧台，累了坐下下來慢慢休息。

按圖有價錢：

+ 4 + 3 + 2

全幢樓房以木樓梯貫穿，牆上放置觀賞掛畫。

隨旋轉木樓梯而上，2樓是堂食區，大玻璃窗將室外的陽光引進室內，環伺四周恬淡的白色磚牆，襯幾幅小品圖畫和擺設，空間不局促。眼下數位客人享用小餐、傾談、聽歌、看手機，各自有自己的方式融入「屋子空間」。陽光明媚下的日子，可以走到露台沐浴在陽光下享用小餐，盈耳嘰喳鳥啼，樹蔭鬱鬱蔥蔥，甚似鬧市中的隱世清泉。

2樓是堂食區比地下寬敞。

徐徐走上3樓，間隙式木屏風後面是「 菓子甲研室」，放眼是日系的裝璜，3張美甲工作間，一張長木板凳靠著窗邊，正是客人的等候區。我再俏俏地登上4樓，映入眼簾是寬敞的空間，陳設著一張大木檯，數張凳子圍繞，這是舉行工作坊的地方，不定期舉行花藝、菓子或其他研習班。

3樓是美甲室，客人想做甲和手部護理等要先預約。

下圖收錄了美甲室的環境及價錢：

4樓是舉行工作坊的位置，看來是小班教學，因為座位不多。

四層樓高的屋子像生活館，再走出「屋子」外仍是會讓人留戀，不自覺地多溜達一會才走：

隨行朋友是位女攝影師，她鏡頭下的我總比平日的我帶幾分柔美，隨意拍下幾幀照片，笑言自嘲這是偽女神的騙照為青春留影，為生活作些隨心記錄。帶著我的書，翻到那，讀到那，帶自己去更好的地方。「屋子咖啡」歷數載後已蛻變，進步至「屋子空間」，嶄新的生活館有煥然一新的感覺。相比從前，大家也變了，在生活和感情的路上，仍未學會太多，仍是有很多課堂需要學習，在那些愛的震撼教育裡，最大的得着是發現自己的可能和堅強，在自己的「屋子」裡，我祈願幸福的答案在前方候着。